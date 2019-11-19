ЗВЕЗДЫ

«Скучно!»: Шубская разочаровала поклонников платьем-халатом

Не все поклонники Анастасии оценили ее праздничный наряд по случаю 26-летия.

«Скучно!»: Шубская разочаровала поклонников платьем-халатом
Анастасия Шубская (Фото: Globallookpress.com)

Анастасия Шубская решила поделиться с подписчиками фотоотчётом, рассказав о проведенной по случаю дня рождения вечеринке. Младшая дочь ныне покойной Веры Глаголевой отпраздновала 26-летие в кругу самых близких родственников и членов семьи. Напомним, что девушка поддерживает теплые отношения со старшими сестрами — Марией и Анной. По словам Шубской, именно они помогали ей в первые дни после выписки из роддома. Вместе с мужем, хоккеистом Александром Овечкиным, модель воспитывает сына Сергея. Анастасия не скрывает: она во всем может положиться на сестер.

Ко дню рождения Шубская решила организовать вечеринку, среди приглашенных были замечены только близкие друзья пары и родственники самой именинницы. На празднике возлюбленная спортсмена появилась в трендовом платье-халате с запахом насыщенного синего оттенка. Свой образ девушка дополнила так называемыми «металлическими» туфлями-лодочками.

Примечательно, что наряд знаменитости оценили далеко не все поклонники Анастасии. Многим показалось, что Шубская надела первое попавшееся платье с вешалки, не продумав до конца образ.

«Слишком тривиально», «Настя вышла к гостям в халате?», «Красивая девушка, но платье какое-то совсем не праздничное, скучное!! Хочется что-то легкое видеть, вы же еще так молоды», «Как будто женщина в возрасте», «Совершенно не идет быть такой худой, надо толстеть», «Очень грустная на фото», — обратились к модели ее верные почитатели.

В комментариях под снимками Анастасии отметилась и Катя Лель. Певица лично поздравила дочку Веры Глаголевой с днем рождения, не обратив никакого внимания на ее наряд.

«Прекрасная Настя, дорогая, будь счастлива всегда и любима!» — добавила Лель.

Ранее Анастасию Шубскую с 26-летием поздравляла и поющая телеведущая Ольга Бузова.

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«Скучно!»: Шубская разочаровала поклонников платьем-халатом
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