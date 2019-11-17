«Моя нежная девочка»: Бузова обратилась к жене Овечкина

Еще 16 ноября Анастасия Шубская отпраздновала день рождения. Младшей дочери ныне покойной Веры Глаголевой исполнилось 26 лет. Девушка замужем за хоккеистом Александром Овечкиным, влюбленные поженились еще в 2016 году. Однако свадебное торжество молодожены устроили только спустя год. А 18 августа 2018 года Анастасия впервые стала мамой, она родила от спортсмена долгожданного наследника — сына Сергея.

Примечательно, что о 26-летии наследницы Веры Глаголевой не забыла и поющая телеведущая Ольга Бузова. Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова лично обратилась к имениннице, поздравив ее с днем рождения. Позже к словам ведущей «Дома-2» присоединилась супруга модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина.

«Настя, нежная моя девочка! От всех души поздравляю тебя с днем рождения!! Всего тебе самого прекрасного, что только может быть», — отметила Бузова. «С Днем рождения!!» — лаконично добавила возлюбленная Юдашкина.

Напомним, что у Анастасии есть двое старших сестер — Анна и Мария Нахапетовы. Дети Веры Глаголевой не скрывают, что до сих пор тяжело переживают свою утрату. Девушки были очень привязаны к маме. Актриса скончалась в августе 2017 года от продолжительной болезни. Медики диагностировали у нее онкозаболевание. Вере Глаголевой был всего 61 год.