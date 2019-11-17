НОВОСТИ

«Моя нежная девочка»: Бузова обратилась к жене Овечкина

Младшая дочь ныне покойной Веры Глаголевой отпраздновала свой день рождения.

«Моя нежная девочка»: Бузова обратилась к жене Овечкина
Анастасия Шубская и Александр Овечкин (Фото: Instagram.com/nastyashubskaya)

Еще 16 ноября Анастасия Шубская отпраздновала день рождения. Младшей дочери ныне покойной Веры Глаголевой исполнилось 26 лет. Девушка замужем за хоккеистом Александром Овечкиным, влюбленные поженились еще в 2016 году. Однако свадебное торжество молодожены устроили только спустя год. А 18 августа 2018 года Анастасия впервые стала мамой, она родила от спортсмена долгожданного наследника — сына Сергея.

Примечательно, что о 26-летии наследницы Веры Глаголевой не забыла и поющая телеведущая Ольга Бузова. Экс-супруга футболиста Дмитрия Тарасова лично обратилась к имениннице, поздравив ее с днем рождения. Позже к словам ведущей «Дома-2» присоединилась супруга модельера Валентина Юдашкина — Марина Юдашкина.

«Настя, нежная моя девочка! От всех души поздравляю тебя с днем рождения!! Всего тебе самого прекрасного, что только может быть», — отметила Бузова.

«С Днем рождения!!» — лаконично добавила возлюбленная Юдашкина.

Анастасия Шубская с семьей
Анастасия Шубская с мужем Александром Овечкиным и сыном Сергеем (Фото: Instagram.com/nastyashubskaya)

Напомним, что у Анастасии есть двое старших сестер — Анна и Мария Нахапетовы. Дети Веры Глаголевой не скрывают, что до сих пор тяжело переживают свою утрату. Девушки были очень привязаны к маме. Актриса скончалась в августе 2017 года от продолжительной болезни. Медики диагностировали у нее онкозаболевание. Вере Глаголевой был всего 61 год.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Александр ОвечкинАнастасия ШубвскаяВера Глаголевадети звездЗвездные детиОльга Бузова
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Моя нежная девочка»: Бузова обратилась к жене Овечкина
Интересно?
Поделись с друзьями: