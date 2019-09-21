Шубская нарядила сына от Овечкина в форму его клуба

Модель Анастасия Шубская в Instagram опубликовала несколько снимков. Вместе со своим годовалым сыном Сережей от хоккеиста Александра Овечкина она пришла на каток, где к сезону готовится в составе своего клуба спортсмен. При этом Шубская надела на сына форму команды НХЛ «Вашингтон Кэпиталз». Именно за эту дружину играет в Северной Америке Александр Овечкин.

«Мой маленький капитан», — подписала снимки Анастасия Шубская. Отметим, что Александр Овечкин является капитаном своей заокеанской дружины, с которой чуть больше года назад он выиграл самый престижный трофей заокеанского хоккея – Кубок Стэнли.

Добавим, что Шубская и Овечкин назвали своего сына Сергеем в честь брата Александра. Мужчина трагически погиб много лет назад.

Прошлый сезон Овечкин не может занести себе в актив. Он вместе со своей командой вылетел уже в первом раунде Кубка Стэнли. Скоро в НХЛ стартует новый сезон. Хоккеист надеется выступить в нем лучше, чем год назад.