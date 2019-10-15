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Шубская впервые привела сына на игру Овечкина

Годовалый Сергей побывал на матче команды НХЛ «Вашингтон» Кэпиталз.

Шубская впервые привела сына на игру Овечкина
Шубская привела сына на матч Овечкина/globallookpress.com

Модель Анастасия Шубская впервые привела своего годовалого сына Сергея на игру команды «Вашингтон Кэпиталз». В Instagram она опубликовала кадр с арены, где играет ее любимая команда. На снимке можно увидеть младшую дочь актрисы Веры Глаголевой вместе с сынишкой. «Впервые на папиной игре», — заявила Анастасия Шубская.

Отметим, что ребенок в звездной семье появился летом прошлого года. Родители окружили малыша лаской и заботой с его первых дней. Минувшим летом Овечкин вместе с семьей приезжал в Россию. Также известно, что сестры Анастасии Шубской часто приезжают в Америку, чтобы навестить своего племянника.

Ранее Анастасия Шубская выражала сожаление, что ее матери Вере Глаголевой не удалось застать ее сына. Яркая актриса ушла из жизни примерно за год до появления Сергея на свет.

Кстати, Овечкин и Шубская приняли решение назвать мальчика в честь брата Овечкина Сергея. Он трагически ушел из жизни много лет назад.

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Александр ОвечкинАнастасия ШубскаяВера ГлаголеваСергей Овечкин
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Шубская впервые привела сына на игру Овечкина
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