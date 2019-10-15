Шубская впервые привела сына на игру Овечкина

Модель Анастасия Шубская впервые привела своего годовалого сына Сергея на игру команды «Вашингтон Кэпиталз». В Instagram она опубликовала кадр с арены, где играет ее любимая команда. На снимке можно увидеть младшую дочь актрисы Веры Глаголевой вместе с сынишкой. «Впервые на папиной игре», — заявила Анастасия Шубская.

Отметим, что ребенок в звездной семье появился летом прошлого года. Родители окружили малыша лаской и заботой с его первых дней. Минувшим летом Овечкин вместе с семьей приезжал в Россию. Также известно, что сестры Анастасии Шубской часто приезжают в Америку, чтобы навестить своего племянника.

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Ранее Анастасия Шубская выражала сожаление, что ее матери Вере Глаголевой не удалось застать ее сына. Яркая актриса ушла из жизни примерно за год до появления Сергея на свет.

Кстати, Овечкин и Шубская приняли решение назвать мальчика в честь брата Овечкина Сергея. Он трагически ушел из жизни много лет назад.