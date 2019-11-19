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Ни шагу без мамы: Эмма Малинина сопроводила дочь на бал дебютанток

18-летняя Устинья появилась на светском мероприятии в светло-розовом роскошном платье.

Ни шагу без мамы: Эмма Малинина сопроводила дочь на бал дебютанток
Устинья Малинина (Фото: Instagram.com/ustinya_malinina_official)

18-летняя Устинья Малинина не смогла пропустить одно из самых ожидаемых мероприятий этой осени. Девушка стала гостьей на ежегодном балу дебютанток Tatler. Для выхода в свет юная певица выбрала пышное вечернее платье с акцентом на талии и шлейфом. Дочь эстрадного исполнителя отдала предпочтение светло-розовому оттенку трендовой пастельной палитры. Еще до бала Устинья посетила салон красоты, доверив длинные белокурые локоны стилистам. Волосы девушки уложили легкими волнами, чуть подкрутив на бигуди. Прическу Малининой украсили цветами, которые заменили привычные аксессуары для волос.

«Кстати… цветы живые», — пояснила Устинья.

Наследница именитой фамилии поделилась своими впечатлениями от вечера, отметив, что она получила невероятный заряд положительных эмоций. Дочь Александра Малинина кружилась в вальсе с присутствующими на балу молодыми людьми. Кроме того, девушка охотно позировала перед объективами фотокамер, делясь на личной страничке микроблога свежими кадрами, сделанными на вечеринке.

«Потрясающий… незабываемый вечер!! Я очень благодарна @tatler_russia за эту возможность», — отметила юная певица.

Примечательно, что Устинья появилась на балу в сопровождении мамы. Эмма Малинина не смогла остаться в стороне от праздника. Возлюбленная Александра Николаевича отдала предпочтение монохромному стилю, выбрав однотонное платье в пол.

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Ни шагу без мамы: Эмма Малинина сопроводила дочь на бал дебютанток
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