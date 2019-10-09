Дочь Толкалиной и Кончаловского открестилась от помолвки с возлюбленным

Ранее в СМИ появилась информация о том, что дочь Кончаловского и Толкалиной получила предложение руки и сердца от своего молодого человека.

Ранее в прессе появилась информация о том, что дочь 41-летней Любовь Толкалиной — Мария Кончаловская — в скором времени выйдет замуж. Девушка уже рассекретила помолвку со своим молодым человеком, показав в Instagram заветное колечко на безымянном пальчике. В свои 18 лет наследница Егора Кончаловского живет самостоятельно и независимо от родителей. В недавнем интервью девушка высказала о личной жизни, отказавшись распространяться о том, что вот-вот выйдет замуж.

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«Пусть слухи остаются слухами. Мне и правда кое-что предложили. Но что конкретно, я лучше не буду говорить… Могу сказать одно: сейчас я живу с любимым в Санкт-Петербурге», — приводит 7days.ru слова Марии Кончаловской.

Девушка не скрывает, она собирается поступать в питерскую Академию художеств. Маша увлекается рисованием, проявляя интерес ко многим направлениям — мультипликации, графике и сценографии. Однако, скорее всего, отдаст предпочтение искусствоведческому факультету, который, когда-то выбрал ее отец.

По словам экс-возлюбленной Егора, их дочь не знакомила ее со своим кавалером. На вопросы своей мамы девушка отвечала без особого желания: «Его зовут Никита Кузьмин. Он из Калининграда. У него свой IT-бизнес». Говоря о избраннике Марии, актриса подметила, что сразу же одобрила юношу, как только смогла с ним пообщаться.

«Никита оказался приятным, ответственным молодым человеком, интересным собеседником, рассудительным, предприимчивым, простым, веселым и заботливым. Я со спокойным сердцем отпустила Машу», — подметила Толкалина.

Любовь очень рада тому, что у ее дочери появился такой надежный избранник. Ведь раньше, уезжая на гастроли, актриса переживала из-за того, что оставляет Марию одну на длительное время.