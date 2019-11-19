Тодоренко назвала себя и Топалова «дотошными родителями»

Ведущая шоу «Пятница с Региной» после рождения Майкла перечитала всю возможную литературу по воспитанию детей.

Еще в декабре Регина Тодоренко впервые стала мамой. Она родила долгожданного первенца — сына Майкла от возлюбленного Влада Топалова. На личной страничке в Imstagram знаменитость решила поделиться с верными почитательницами историями из собственной жизни, рассказав о том, как она относится к материнству.

Себя и мужа Регина позиционирует, как очень «дотошных, но при этом трепетных родителей». После родов телеведущая прочла массу литературы по воспитанию ребенка. Зато избранник девушки старается больше прислушиваться к чувствам и собственным инстинктам там, где речь заходит о сыне.

«Влад очень чуткий отец», — добавила Тодоренко.

По словам телеведущей, она на протяжении нескольких месяцев не могли найти помощницу, которая разделила бы с ними заботу о Майкле. Регина намеревалась привести в дом не просто няню, а квалифицированного педагога-воспитателя, разбирающегося в детской психологии. Тодоренко не сомневалась, что такому человеку не составит труда поладить с ее сынишкой, найти к нему свой подход.

Однако в большинстве случаев все приходящие на собеседовании няни разочаровывали новоиспеченную мамочку. Среди них встречались женщины, которые видели в доме только ребенка в отсутствии его родителей — когда отец занимался исключительно бизнесом, а мама малыша праздно проводила декрет, где-нибудь в Монако, сетовала телеведущая.

«Были няни, которые обращались с ребенком как с овощем. Бывали те, что диктовали свои правила, но в большинстве случаев все рассказывают о своей тяжелой жизни», — делилась воспоминаниями Регина.

Многих, по словам знаменитости, искреннее удивляло, что она сама кормит сын грудью и при этом успевает работать. Другие не могли поверить, что муж Тодоренко, будучи известным певцом, в состоянии поменять малышу пеленки и сходить с ним на прогулку без помощи нянечки.