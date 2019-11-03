«Неосознанно раним друг друга»: Тодоренко вспомнила о ссорах с мужем

Ведущая проекта «Пятница с Региной» делает все для того, чтобы избежать семейных конфликтов.

В декабре Влад Топалов и Регина Тодоренко впервые стали родителями. Пара воспитывает одиннадцатимесячного сына Майкла. По словам телеведущей, она считает своего избранника идеальным отцом. При этом между супругами нередко вспыхивают ссоры. Об этом знаменитость рассказала верным почитателям в Instagram.

Ведущая проекта «Пятница с Региной» подметила, что зачастую в вечной погоне за успехом, карьерой и деньгами люди забывают о самом главном — о близких, способных делиться любовью без каких-либо условностей, потому что так «устроена механика сердца». Тодоренко подметила, что им с Владом не всегда удается найти общий язык.

«Неосознанно раним друг друга, а так хочется избежать этих словесных битв», — добавила Регина, заговорив о семейных ссорах.

Телеведущая призналась, что главное в отношениях — это найти компромисс, научиться мудро смотреть на вещи: «Зачем ругаться, мы же все равно помиримся», считает возлюбленная музыканта. Регина заверила, что она хотела бы пожелать подписчикам, чтобы в их семьях всегда было тепло и уютно.

По словам Тодоренко, ради сохранения брака они с Владом посещали психолога, который помог им разобраться с внутренними обидами, разложив по полочкам претензии пары друг к другу.