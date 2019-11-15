Звездный стиль

«Как мистер и миссис Смит»: Тодоренко с мужем «не прогадали» с классическим стилем

Бьюти-блогер Лилиана Мамотина прокомментировала совместный выход в свет ведущей шоу «Пятница с Региной» и Влада Топалова.

«Как мистер и миссис Смит»: Тодоренко с мужем «не прогадали» с классическим стилем
Регина Тодоренко и Влад Топалов (Фото: Instagram.com/reginatodorenko)

Влад Топалов и Регина Тодоренко посетили церемонию вручения премии «Больше чем звезды» журнала Ok!в столичном отеле Four Seasons. Среди приглашенных гостей светского мероприятия также были замечены: Юлия Снигирь, Тина Канделаки, Игорь Верник, Екатерина Шпица, Наталья Чистякова-Ионова, Татьяна Тотьмянина, Анна Чиповская, Рената Литвинова, Оксана Акиньшина и многие другие.

Супруга музыканта Влада Топалова победила в номинации «Герой из Сети». На личной страничке в Instagram телеведущая опубликовала свежие кадры, поделившись своими впечатлениями от вечера. По словам Регины, она безмерно благодарна всем своим поклонникам. А эта статуэтка в коллекции Тодоренко стала уже третьей.

«С каждым годом все круче и круче, но я готова справляться с любыми трудностями и покорять любые вершины, ведь у меня есть моя самая крепкая альпинистская страховка — мой муж», — добавила возлюбленная Влада Топалова.

В интервью для Teleprogramma.pro бьюти-блогер Лилиана Мамотина прокомментировала совместный выход в свет Регины Тодоренко и ее супруга, подметив, что влюбленные «не прогадали» с выбором классического стиля.

«Регина и Влад в этих образах выглядят, как мистер и миссис Смит. Невероятно гармоничная пара во всех отношениях. Для церемонии они не стали изменять классике. Влада мы видим в смокинге, а Регину в костюме с элементом шика. Это впечатление создаётся благодаря асимметричному крою на скошенном плече. Оригинальный и незатейливые элемент решил сразу несколько задач. Во-первых, сделал образ ярким, во-вторых, помог Тодоренко продемонстрировать шикарную грудь. При этом нет и намёка на вульгарность. Идеально», — добавила эксперт в сфере моды.

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«Как мистер и миссис Смит»: Тодоренко с мужем «не прогадали» с классическим стилем
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