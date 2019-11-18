«Они очень разные»: Алсу рассказала, какими выросли ее дочери Микелла и Сафина

36-летняя Алсу вместе с мужем бизнесменом Яном Абрамовым воспитывает троих детей: тринадцатилетнюю Сафину, одиннадцатилетнюю Микеллу и трехлетнего сына Рафаэля. По словам певицы, материнский инстинкт в ней проснулся сразу. Артистка старается относится к отпрыскам одинаково, каждому уделяя внимание и время. Она против того, чтобы захваливать детей без причины. Алсу надеется, что по мере взросления ее наследники смогут объективно оценивать свои таланты и возможности, полагаясь на собственные силы.

В недавнем интервью певица рассказала о том, что ее старшая дочь Сафина очень сильно отличается от младшей сестренки. Своим спокойствием, рассудительностью, нежность и романтичностью, она, по словам Алсу, больше напоминает ее саму в юности. При своей скромности девочка умеет заводить новых друзей, не теряясь в общении. Однако в отличие от других звездных детей, Сафина не любит лишнего внимания.

«Они очень разные», — отметила певица в интервью «Домашний очаг», заговорив о том, какими выросли ее дочери.

Микелла по характеру пошла в отца. Алсу призналась, что ее младшая дочка обладает острым умом. Девочка быстро реагирует на шутки, придумывая остроумные ответы. Если Сафине не нравится внимание, то Микелла знает, как оказаться в самом эпицентре. Ей приятна похвала, кроме того, девочка увлекается пением. Дочь Алсу приняла участие в вокальном проекте «Голос. Дети», попав в команду к Светлане Лободе.