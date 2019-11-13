«С губами тоже работали»: косметолог объяснила, как Алсу избегает старения кожи

В 36 лет у певицы нет ни одной морщинки.

Алсу в свои 36 лет поражает поклонников не только безупречной фигурой, но и идеально гладкой кожей. Не раз певицу подозревали в пластике, но она заверяет, что не прибегала к таким радикальным мерам. Она выбирает нежный макияж и простые наряды для обычной жизни, а для сцены — яркие и броские образы, но всегда элегантные.

Недавно для фотосессии Алсу облачилась в джинсы и кожаную рубашку. Это произвело впечатление даже на стилиста, который назвал ее образ нетривиальным.

«Совсем на себя не похожа!», «Какая красивая», «Прекрасно выглядите», — стали писать поклонники. Портал Teleprogramma.pro решил узнать у эксперта, как Алсу удается быть такой совершенной. Татьяна Брызгалина, косметолог, попыталась раскрыть тайны звезды.

«У нее очень красивый подбородок. Скорее всего, он инъецирован, сделанный. Конечно, линия скул, верхняя треть, тоже не ее — проинъецированная, сделанная. С губами тоже работали», — считает Татьяна. Она рискнула предположить, что Алсу использовала филлеры и ботулотоксин, а также прибегала к аппаратным методикам.

«Без аппаратов не живут звезды, потому что все инъекции оставляют следы, а аппаратом сделал и красавишна», — отметила косметолог. По словам эксперта, у Алсу уже должны были появиться признаки старения кожи, но их нет, это значит, что девушка с ними борется.

«Очень узенькое у нее лицо, оно как бы сердечком. Ей чуть прибавили скулы и подправили подбородок. Очень красивая. Объем могли добавить филлерами, также восполняется объем липофиллингом, но тут это маловероятно (используется родной жир человека и вводится в нужную часть тела)», — пояснила Бразгалина.

Она подчеркнула, что Алсу выглядит очень натурально. «В любом случае, круглая мышца глаз, должна быть уже инъецирована. Ей 36 лет. Так называемые гусиные лапки ( морщинки вокруг глаз) в таком возрасте появляются — 100%», — добавила эксперт.