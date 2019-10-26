ЗВЕЗДЫ

Лариса Долина одарила теплыми объятиями дочь Алсу перед выступлением

Микелла встретила народную артистку России на джазовом концерте в Москве.

Лариса Долина одарила теплыми объятиями дочь Алсу перед выступлением
Микелла Абрамова. фото: instagram.com/mikellaabramova/

Алсу не скрывает, что ради своих детей готова сделать все. Не так давно она призналась, что в свое время отец помог ей своими связями, когда будущая звезда только начинала строить карьеру. Теперь Алсу также помогает своим детям. Ее младшая дочь 11-летняя Микелла Абрамова уже делает первые успехи на сцене. Она исполнила свою мечту и приняла участие в шоу «Голос. Дети». На этом девочка останавливаться не намерена.

Пока Алсу настаивает на том, чтобы ее дети получили хорошее образование, но она позволяет дочке заниматься творчеством. Накануне Микелла вместе с мамой приняла участие в джазовом концерте в Доме музыки. Сама Алсу выступила со своим хитом «Зимний сон», а ее наследница предпочла исполнить песню на английском языке. Она поразила зрителей сильным вокалом. А за кулисами перед выступлением ее поддержала Лариса Долина.

В соцсети Микелла опубликовала трогательное фото, на котором певица ее с теплотой обнимает. Если девочка была облачена в белую блузку и черный костюм, то Долина предпочла полосатую рубашку с принтом в виде тигров. наряд подчеркнул ее постройневшую фигуру. Волосы артистки были уложены в мелкие кудри, а на лицо нанесен макияж с акцентом на губы.

«С невероятной певицей, Народной артисткой Российской федерации — Ларисой Александровной Долиной», — подписала снимок дочь Алсу.

Поклонники в первую очередь восхитились тем, как выглядит певицы в 64 года. Многие считают, что она похорошела. Другие отметили, что Микелле стоит набраться опыта у такого мастера в джазовой музыке. «С такой любовью Лариса Долина тебя обнимает! Уверенна ей понравилось, как ты исполняла джаз», «И ты девочка наш , тоже будешь великой певицей!», «Лариса Долина, золотой голос нашей эстрады. У такой легенды есть чему поучиться», «Лариса потрясающая певица, обалденный голос!», — отозвались пользователи Сети.

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Лариса Долина одарила теплыми объятиями дочь Алсу перед выступлением
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