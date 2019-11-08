«Идеально вплоть до мелочей»: Алсу в брюках клеш впечатлила стилиста

36-летняя Алсу не смогла пропустить юбилейный вечер композитора Игоря Крутого. Для этого возлюбленной бизнесмена Яна Абрамова пришлось отложить все важные дела, так как светское мероприятие состоялось в Дубае. Знаменитость позировала перед объективом фотокамеры, представ на импровизированной красной дорожке в белоснежном брючном костюме. Певица отдала предпочтение приталенному жакету, украшенному пайетками топу и брюкам клеш с прозрачными вставками. Кроме того, артистка не забыла об аксессуарах: серьгах-подвесках и ожерелье.

В интервью Teleprogramma.pro стилист Анна Якимова высказалась о наряде певице, подметив, что она осталась под впечатлением от увиденного.

«Просто роскошно. Это один из немногих образов звезд отечественного шоу-бизнеса, за который мне не стыдно», — уточнила эксперт в сфере моды.

По словам Якимовой, исполнительница не прогадала с выбором наряда. Несмотря на оригинальный дизайн — прозрачные вставки на брюках — образ Алсу не выглядел излишне провокационным.