Звездный стиль

«Идеально вплоть до мелочей»: Алсу в брюках клеш впечатлила стилиста

Эксперт в сфере моды Анна Якимова похвалила возлюбленную бизнесмена Яна Абрамова за безупречный образ на юбилейном вечере Игоря Крутого.

«Идеально вплоть до мелочей»: Алсу в брюках клеш впечатлила стилиста
Алсу и Игорь Крутой (Фото: Instagram.com/alsou_a)

36-летняя Алсу не смогла пропустить юбилейный вечер композитора Игоря Крутого. Для этого возлюбленной бизнесмена Яна Абрамова пришлось отложить все важные дела, так как светское мероприятие состоялось в Дубае. Знаменитость позировала перед объективом фотокамеры, представ на импровизированной красной дорожке в белоснежном брючном костюме. Певица отдала предпочтение приталенному жакету, украшенному пайетками топу и брюкам клеш с прозрачными вставками. Кроме того, артистка не забыла об аксессуарах: серьгах-подвесках и ожерелье.

В интервью Teleprogramma.pro стилист Анна Якимова высказалась о наряде певице, подметив, что она осталась под впечатлением от увиденного.

«Просто роскошно. Это один из немногих образов звезд отечественного шоу-бизнеса, за который мне не стыдно», — уточнила эксперт в сфере моды.

По словам Якимовой, исполнительница не прогадала с выбором наряда. Несмотря на оригинальный дизайн — прозрачные вставки на брюках — образ Алсу не выглядел излишне провокационным.

«Ничего лишнего она не показала. Это очень нарядный комплект — аксессуары, блестящий топ — подчеркивают торжественность момента. Абсолютно вечерний вариант. Ей безусловно идет оттенок белого, который гармонирует с загаром. Также хотелось бы обратить внимание на жакет, как он сидит. Идеально вплоть до мелочей: от крохотных пуговичек до силуэта в целом. Все вещи сидят на Алсу безупречно. Она показывает свою роскошную фигуру, элегантность и вкус… Певица в отличной форме. Тут нечего добавить», — отметила стилист.

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«Идеально вплоть до мелочей»: Алсу в брюках клеш впечатлила стилиста
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