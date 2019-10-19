Тодоренко в тапочках показала «негламурное» закулисное фото

Супруга Влада Топалова не скрывает: она не видит смысла ретушировать «жизненные» кадры, сделанные вне студийной площадки. Именно поэтому 29-летняя Регина Тодоренко то и дело публикует в Instagram свои фото в естественном образе — без макияжа и идеальной укладки. По словам телеведущей, с рождением первенца — сына Михаила — ее жизнь приобрела новый смысл. Если раньше возлюбленная музыканта не представляла себя без любимой работы, сейчас ей трудно оставить подросшего сынишку дома. Тодоренко переживает из-за того, что она пропускает важные моменты в жизни Майкла, находясь на съемках или командировке.

К слову, на личной страничке микроблога Регина показала «негламурное» закулисное фото, представ в кадре в темно-синем халате и тапочках. Фотограф запечатлел девушку в тот момент, когда она отправилась на обед. На съемочной площадке Тодоренко перекусила едой из контейнера.

«Тяжелый люкс… Вот так выглядит мое закулисье!! На самом деле мы делаем очень красивые фотки, просто они не попали в кадр», — не без иронии подметила возлюбленная Влада Топалова.

По словам Регины, во время беременности она, как и другие будущие мамочки, набрала лишний вес. Кроме того, у знаменитости появился целлюлит. После родов телеведущей пришлось ограничивать себя в еде, так как она сама вскармливала сына, отказавшись от искусственных смесей для грудничков.