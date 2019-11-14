«Крошка Тильда»: Лобода поделилась редкими кадрами пухлой дочки

Светлана Лобода, несмотря на свой загруженный график, старается все свободное время уделять дочкам. У нее подрастает восьмилетняя Евангелина от бывшего гражданского мужа Андрея Царя и годовалая Тильда, отец которой неизвестен. Поклонники уверены, что папой малышки является немецкий музыкант Тилль Линдеманн. Об отношения с ним артистка не говорит, утверждая, что ей это запрещено по контракту.

Похоже, что Светлана хочет еще одного ребенка. В последнее время она часто публикует снимки времен своей беременности. Сначала певица показала, как выглядела, когда ждала первенца, а теперь опубликовала редкие кадры, на которых запечатлена с округлившимся животом в США. Именно там она снимала свой клип на хит «Суперзвезда» накануне вторых родов. Артистка сама подбирала образы для съемок ролика.

«9-й месяц, мы с Соней ходим по магазина LA, выискивая newStyle для promotizer», — написала Лобода.

Поклонники вновь поразились тому, как активно могла двигаться певица на последнем сроке беременности. Некоторые даже отказались верить в то, что живот был настоящий, а не накладной.

Спустя несколько часов Светлана опубликовала редкие фото с дня рождения младшей дочери, которое состоялось полгода назад. Очаровательная пухлая девчушка вызвала умиление у подписчиков. «А после появилась крошка Тильда», — отметила артистка. На кадрах она то разговаривает с малышкой, то держит ее на руках, показывая зал, украшенный разными шарами с гелием.

Одной из первых на пост отреагировала Глюкоза. «Солнышко», — восхитилась она. Поклонники тоже одарили звезду теплыми словами. Им редко удается увидеть ее наследницу. «Господи, какая милота», «Боже, какая сладкая девочка», «Вылитая Линдеманн», «Светлана, вы такая нежная мама. Очень приятно смотреть такие милые фото», — прокомментировали пост подписчики. Многие уверены, что новый альбом Лободы будет связан с ее детьми.