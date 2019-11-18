«Красивая бабушка»: Навка показала моложавую маму в ее день рождения

Татьяна Навка недавно уехала вместе с сестрой Натальей и детьми отдыхать в Дубай. Она решила устроить себе недельную перезагрузку перед тем, как продолжить выступать в ледовом шоу. Вместе со спортсменкой проводят время на пляже также племянница Дарья, которая младше ее дочки Надежды на несколько лет. А также старшая наследница фигуристки Александра Жулина. Похоже, что для полной семейной идиллии не хватает лишь мамы спортсменки Раисы Анатольевны.

Но это не помешало Навке поздравить родительницу с днем рождения. Она опубликовала снимок именинницы. В кадре запечатлена обворожительная блодинка в белом платье с черным узором.

«Дорогая наша мамочка и бабушка, с днём рождения!!! Вот ещё на год ты стала красивее, мудрее и счастливее!!! Можно сказать бесконечное количество слов благодарности, написать целую книгу твоих ценных советов и вспомнить огромное количество наших семейных историй!!!! И получился бы отличный дооооолгий тост , но я хочу просто сказать: Спасибо, что ты у нас такая, на которую хочется равняться!!! Мы тебя очень любим и ценим!!! Ты наш маяк по этому пути жизни! Поэтому свети как можно ярче и дольше!» — обратилась Татьяна к маме.

Поклонники присоединились к поздравлениям. Многие отметили, что Раиса Анатольевна очень красивая, а также выглядит гораздо моложе своих лет. «Красивая бабушка! С днём рождения!», «Женственная и жизнерадостная!», «Шикарная женщина», «Крутая», «Как трогательно», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, что мама Навки была экономистом. Сейчас она живет в Москве. Женщина посвятила себя внукам. По некоторым данным, она также возглавляет ТСЖ дома, где ее дочь живет с семьей. Раиса Анатольевна давно развелась с отцом фигуристки Александром Петровичем. В прессе появлялась информация, что он живет в США с новой женой.