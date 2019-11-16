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Старшая дочь Навки продемонстрировала идиллию с младшей сестрой на пляже

Фигуристка увезла свою семью на неделю в Дубай.

Старшая дочь Навки продемонстрировала идиллию с младшей сестрой на пляже
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com

Татьяна Навка в последние месяцы трудилась на льду не покладая рук. Она выступила со сказочным шоу в Санкт-Петербурге и Москве. К ней было направлено особое внимание, так как в постановке участвовал Петр Чернышев, муж Анастасии Заворотнюк, которая находится в больнице уже третий месяц. После такой напряженной работы фигуристка решила на неделю уехать в отпуск со своей семьей.

Еще в аэропорту Навка отметилась не только с пятилетней дочкой Надеждой, но и маленькой девочкой. Поклонники даже подумали, что она тайно родила третьего ребенка, но малышка оказалась ее племянницей Дашей. А вот то, что с фигуристкой приехала в Дубай и ее старшая наследница Саша Жулина, никто не подозревал. 19-летняя девушка учится в МГИМО, но похоже, что у нее нашлось время на небольшой отпуск.

На новом фото Татьяна запечатлела дружную семью. В кадре Александра демонстрирует не только стройную фигуру в голубом бикини, но и идиллию с родственниками. На руках у нее сидит маленькая Даша, которая пока не расстается с соской, а также рядом прильнула к ним Надежда в ярком розовом купальнике.

«Немного солнца вам в ленту! Сплошные девочки!», — написала Навка.

Поклонники восхитились трогательным фото. Многие отметили, что сестрички очень похожи, хоть у них и разные отцы. «Малыши всегда вызывают умиление! Чудные детки! Надюша — очень позитивная девочка!», «Какое счастье!», «И все красотки», «Девичник на берегу вокруг лета. Сногсшибательно выглядите», «Наденька копия ваша», — прокомментировали пост подписчики. Некоторым пользователям показалось, что Жулина сильно похудела. Нашлись и те, кто не узнал ее.

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Старшая дочь Навки продемонстрировала идиллию с младшей сестрой на пляже
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