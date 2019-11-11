Уставшая Навка устроила себе и дочери недельную перезагрузку

Последние недели стали непростыми для Татьяны Навки. Сначала она выступила в Санкт-Петербурге со сказкой на льду «Руслан и Людмила», а затем представила в Москве постановку «Аленький цветочек», в котором участвует муж Анастасии Заворотнюк, Петр Чернышев. Его супруга находится в больнице, поэтому Навка поддержала коллегу теплыми словами, а также отдала его семье все вырученные средства от показа спектакля на льду.

Не сидела без дела и дочка фигуристки, Надежда. Пятилетняя девочка упорно работала и завоевала победу на очередных соревнованиях. Многие уверены, что она станет знаменитой чемпионкой, как и ее мама. После плодотворного месяца Навка решила отправиться в отпуск и устроить наследнице перезагрузку. На новом фото девочка запечатлена в самолете в забавной шапкой с тигриной мордашкой.

«Полетели на недельную перезагрузку! Хорошо поработали, теперь необходимо хорошенечко отдохнуть и зарядиться энергией на все 100 перед работой, которая ещё предстоит!» — написала Татьяна.

Поклонники поддержали звездную семью. Многие отметили, что дочка спортсменки унаследовала ее красоту. «Какая же она прелесть, так и хочется в щечку чмокнуть», «Уже большая какая», «Повзрослела как», «Вот это коса», «Папина копия», — стали комментировать пост подписчики. Пока Татьяна решила утаить название страны, где проведет ближайшую неделю.