«Когда успела?»: Навка появилась в аэропорту с маленьким ребенком

Татьяна Навка успела поработать и летом, и осенью. Не так давно она выступила в Санкт-Петербурге с шоу «Руслан и Людмила», а потом представила в Москве сказку «Аленький цветочек». Вырученные средства с ледового представления она решила отдать семье Анастасии Заворотнюк. Актриса лечится от рака. Так фигуристка решила поддержать своего коллегу Петра Чернышева, мужа Заворотнюк. После успешного выступления спортсменка решила устроить себе и дочке Надежде недельную перезагрузку.

больше по теме Уставшая Навка устроила себе и дочери недельную перезагрузку Успешно выступив с ледовым шоу, фигуристка отправилась в отпуск.

На этот раз Навка оставила место будущей локации в секрете. Она запечатлела в самолете свою пятилетнюю наследницу. Девочка явно была рада путешествию, поэтому даже высунула язык.

Также фигуристка опубликовала видео из аэропорта. На нем она шла по терминалу и держала за руку маленького ребенка. Потом девушка начала катать малыша на чемодане, а в это время дочка знаменитости шла рядом. Навка в спортивном костюме и без макияжа выглядела счастливой, а не уставшей. Ее наследница с гламурной розовой сумочкой в руках ни в чем не уступала маме. А вот поклонники удились тому, что спортсменка играет с маленьким ребенком. Многие решили, что она втайне родила.

«Когда Таня успела родить малыша?», «Чемпионы все успевают», «У Татьяны ещё сын есть?», «Второй ребенок…» — стали писать подписчики. Однако оказалось, что вместе с Татьяной в отпуск отправилась ее сестра Наталья, а малышка, с которой играла фигуристка, это ее племянница Даша. «Счастье!», — написала Навка. Поклонники разглядели в девочки задатки спортсменки. Они считают, что она тоже может продолжить династию.

Напомним, что дочка Татьяны уже занимается фигурным катанием и не раз побеждала на соревнованиях. А старшая наследница знаменитости, Александра, учится в МГИМО. В подростковом возрасте она увлекалась большим теннисом, но получила травму и ушла из спорта.