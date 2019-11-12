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«Кормим уточек и лебедей»: Маликов запечатлел подросшего сына в парке

Певец знакомит Марка с природой.

«Кормим уточек и лебедей»: Маликов запечатлел подросшего сына в парке
Дмитрий Маликов. фото: globallookpress

Дмитрий Маликов не скрывает, что ему нравится быть отцом. Он уже вырастил дочку Стефанию, которая теперь увлекается модой и учится в МГИМО. А в 2018 году у певца родился сын Марк. На этот раз он с супругой Еленой воспользовался услугами суррогатной матери, поэтому о грядущем пополнении никто не догадывался, даже близкие. Теперь артист заново переживает все те чувства, которые впервые испытал с появлением дочери.

Маликов сразу стал приучать наследника к музыке. Он пел для него и играл на пианино. Певец не часто показывает своего наследника, но накануне сделал исключение. Ему удалось провести день с малышом. Они побывали в парке, где покормили обитателей пруда. Марк был облачен в пуховые штаны и черный пуховик с мехом. Рядом с ним находился папа, который давал ему хлебные крошки.

«Знакомимся с природой, кормим уточек и лебедей», — рассказал он.

Поклонники восхитились трогательными кадрами. Они и раньше считали певца идеальным папой, а теперь в этом убедились. «Ой, у меня тоже дочки любят это дело», «Какой большой уже», «Фото прелесть! Димочка, Молодцы! Димуля и Маркуша! Красивые кадры», «Такой большой, даже не верится», Какая милота», — прокомментировали пост подписчики.

Напомним, не так давно Маликов признался, что не исключает рождение еще одного ребенка. Он считает, что вполне может последовать примеру Сергея Лазарева, который недавно сообщил, что у него появилась дочка Анна. Также артист очень хочет придумать номер, в котором Марк принял бы участие.

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Дмитрий МаликовЗвездные детиЗвездный стиль
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«Кормим уточек и лебедей»: Маликов запечатлел подросшего сына в парке
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