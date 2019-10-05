ЗВЕЗДЫ

Ясновидящая напророчила Маликову четвертого ребенка

Галина Янко уверена, что очередным членом семьи артиста станет девочка.

Ясновидящая напророчила Маликову четвертого ребенка
Дмитрий Маликов/Фото: https://www.instagram.com/p/B0qA1mmqHkG/

Экстрасенс предсказала многодетному отцу Дмитрию Маликову появление четвертого малыша. В недавнем интервью композитор признавался, что, несмотря на наличие троих детей (самый младший – Марк появился на свет всего год назад), хотел бы обзавестись и четвертым ребенком. В беседе с журналистами народный артист говорил, что готов к этому событию, несмотря на то, что уже успел дважды стать дедушкой – дочь Ольга родила двоих малышей.

Таролог Галина Янко поспешила обрадовать певца и заявила, что его желание исполнится. Малыш появится на свет довольно скоро – скорее всего, в ближайшем году, уточняет она. Четвертым ребенком Маликова и супруги станет девочка. Родиться ей поможет суррогатная мать (сын Дмитрия – Марк также был рожден ею). Янко подчеркнула, что секрет многодетности Дмитрия заключается в его большой любви к супруге и наследникам. Именно поэтому Вселенная спешит исполнить его желания.

Что же касается дальнейшего пополнения, то Янко его не видит, уточняют «Дни.ру». Таролог акцентировала внимание, что больше детей супругам и не требуется.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Дмитрий МаликовдочьМаликовпополнение в семьерождение ребенкасынясновидящая
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Ясновидящая напророчила Маликову четвертого ребенка
Интересно?
Поделись с друзьями: