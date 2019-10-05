Ясновидящая напророчила Маликову четвертого ребенка

Экстрасенс предсказала многодетному отцу Дмитрию Маликову появление четвертого малыша. В недавнем интервью композитор признавался, что, несмотря на наличие троих детей (самый младший – Марк появился на свет всего год назад), хотел бы обзавестись и четвертым ребенком. В беседе с журналистами народный артист говорил, что готов к этому событию, несмотря на то, что уже успел дважды стать дедушкой – дочь Ольга родила двоих малышей.

Таролог Галина Янко поспешила обрадовать певца и заявила, что его желание исполнится. Малыш появится на свет довольно скоро – скорее всего, в ближайшем году, уточняет она. Четвертым ребенком Маликова и супруги станет девочка. Родиться ей поможет суррогатная мать (сын Дмитрия – Марк также был рожден ею). Янко подчеркнула, что секрет многодетности Дмитрия заключается в его большой любви к супруге и наследникам. Именно поэтому Вселенная спешит исполнить его желания.

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Что же касается дальнейшего пополнения, то Янко его не видит, уточняют «Дни.ру». Таролог акцентировала внимание, что больше детей супругам и не требуется.