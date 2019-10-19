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Стефания Маликова поделилась трогательными снимками с папой

Аудитория модели отмечает, что с годами Дмитрий Маликов практически не меняется.

Стефания Маликова поделилась трогательными снимками с папой
Стефания Маликова/Фото: https://www.instagram.com/p/B3uNRvThNxY/

Модель и дочь Дмитрия Маликова 19-летняя Стеша показала трогательные фото из детства. Несколько совместных снимков с отцом девушка опубликовала в личном микроблоге в Instagram. Практически на всех кадрах ребенок широко улыбается, демонстрируя ровные зубы. Лицо малышки украшают золотистые кудряшки и пухлые щеки. Самый первый кадр, предположительно, сделан на отдыхе – Дмитрий Маликов на нем выглядит отдохнувшим, а красный цвет лица намекает на скорое появление загара.
Судя по всему, в детстве Стеша очень любила активный отдых. Большое время любимой наследнице уделял и Маликов – он катал ребенка на велосипеде, а также позволял контактировать с животными.

Комментаторы поспешили отметить душевность опубликованных фотокарточек. Одна из поклонниц подчеркнула, что Стеша успела подрасти, Дмитрий же совсем не изменился. «Зайка! Выросла красавица и умница», «Теплые и сердечные снимки. Стеша, береги родителей, тебе повезло», — пишут они.

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Стефания Маликова поделилась трогательными снимками с папой
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