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«Жить нужно продолжать»: Навка поддержала на репетиции мужа Заворотнюк

Все средства за шоу «Аленький цветочек» 10 ноября, в котором участвует Петр Чернышев, фигуристка решила передать семье тяжелобольной артистки.

«Жить нужно продолжать»: Навка поддержала на репетиции мужа Заворотнюк
Татьяна Навка. фото: globallookpress.com/

Уже больше двух месяцев прошло с того момента, как Анастасия Заворотнюк оказалась в больнице. Долгое время о ее состоянии ходили тревожные слухи. В СМИ поступали сообщения, что она находится в реанимации и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Но позже родные актрисы все же пролили свет на ситуацию. Выяснилось, что она находится в клинике, где лечится от рака. Эту информацию не так давно подтвердила и Татьяна Навка.

Фигуристка давно работает вместе с мужем Заворотнюк Петром Чернышевым. Они гастролируют бок о бок с ледовыми шоу. 6 ноября состоялась репетиция шоу «Аленький цветочек». Там побывал и корреспондент портала Teleprogramma.pro. Спортсмены успели не только отточить навыки и трюки перед скорым выступлением, но и пообщаться с прессой. Татьяна поддержала своего коллегу. Она призвала его жить дальше.

«У нас было понимание, что у Петра сложная ситуация в семье. Но все друзья и партнеры рядом. Но жить нужно продолжать. И особенно мужчине. И это ему нужно! Все средства за шоу 10 ноября мы передадим в поддержку семье Петра. Его супруга Анастасия молодец и умничка, и мы надеемся, что поможем ей. И все ребята молодцы», — высказалась Навка.

Татьяна Навка и Петр Чернышев. фото
Татьяна Навка и Петр Чернышев. фото: globallookpress.com

Напомним, что ранее СМИ писали, что Чернышев находится рядом с женой и не намерен с ней расставаться. Он даже пропустил несколько ледовых шоу. Но недавно на пресс-конференции Татьяна объявила, что фигурист снова выйдет на лед и что он чувствует себя хорошо. Они выступили в Санкт-Петербурге со сказкой на льду «Руслан и Людмила», собрав аншлаг. Поклонники не сомневаются, что и 10 ноября с другим представлением Навке удастся продать все билеты и выручить деньги для Заворотнюк.

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«Жить нужно продолжать»: Навка поддержала на репетиции мужа Заворотнюк
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