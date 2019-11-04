Глазами мужа: Навка предстала на фото без макияжа и в махровом халате

Татьяна Навка давно закончила спортивную карьеру, но от этого не стала меньше работать. Каждый год для зрителей она со своей командой создает ледовые шоу. Также фигуристка занимается воспитанием дочки Надежды, которая в своим пять лет уже делает успехи на льду. Даже при большой нагрузке артистка выглядит всегда безупречно. Она занимается йогой и старается питаться правильно, что позволяет ей оставаться стройной.

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Накануне у Татьяны выдался очень насыщенный день. Она успела выступить с шоу в Санкт-Петербурге и приехать на один день в Москву ради концерта Игоря Крутого, в котором приняла участие с другими фигуристами. Как оказалось, воскресный вечер завершился семейной баней. На новом фото Навка предстала в махровом халате, без грима и с полотенцем на голове. На лице знаменитости не было ни одной морщинки.

Спортсменка позировала дома, где еще стоят светящиеся тыквы после Хеллоуина. Снимок девушки сделал ее муж Дмитрий Песков.

«Когда летела в самолёте, то думала, как я всё смогу и преодолею?! Но, у меня получилось!!! В конце дня успела ещё и на традиционную воскресную, семейную баню!!! Сейчас уже дома. Так спокойно, уютно, комфортно… и это, конечно же, даёт дополнительные силы идти вперёд!!! Столько счастья, бодрости и энергии, что кажется, готова и к четвертому шоу!», — написала Татьяна.

Игорь Крутой поблагодарил фигуристку за то, что она успела приехать на его концерт. А поклонники отметили, что ее шоу очень красивое и дарит людям много улыбок. Также многие восхитились природной красотой девушки. «Вы на этом фото. Сама не своя! Какая милая и домашняя!», «Блеск в глазах после баньки», «Татьяна, какая вы умничка и энерджайзер! Когда занимаешься любимой деятельностью, то и усталость ощущается по другому…», — прокомментировали пост подписчики.