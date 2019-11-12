Киркоров появился на могиле Людмилы Гурченко с роскошным букетом

Людмила Гурченко ушла из жизни в 2011 году на 76-м году жизни. Она поскользнулась около своего дома и сломала ребро, что привело к срочной операции. Казалось, что все прошло успешно, но через неделю после выписки ей стало плохо — из-за сердечной недостаточности. Врачи уже не смогли ее спасти. Жизнь артистки была очень запутанной. Она шесть раз была замужем. Одним из ее мужей был Иосиф Кобзон.

Талантливая и обворожительная Людмила Марковна обладала не только яркой внешностью, но и сильным характером. Она дружила со многими артистами, включая Филиппа Киркорова. Король российской эстрады каждый год в день рождения звезды, 12 ноября, находит время, чтобы почтить ее память. На этот раз он вновь пришел на ее могилу и возложил букет белых роз к ее памятнику. Певец облачился в черный спортивный костюм, кожаную куртку, кроссовки и кепку, но даже такой наряд не смог скрыть его личность.

Когда Киркоров подошел к могиле, то там уже стояли люди, которые тоже почтили память Гурченко. Молча артист стоял и смотрел то на памятник, то на цветы. «С днём рождения….. Вечная память, и любовь вам от всех ваших поклонников и от меня лично, дорогая Людмила Марковна…», — написал в соцсети Филипп Бедросович. На видео был наложен трек «Вечная любовь».

Поклонники восхитились певцом, который даже в таком плотном графике не забывает про важные даты. Напомним, что у Гурченко была единственная дочь Мария, но в прошлом году, к сожалению, она скончалась от сердечной недостаточности. Женщина успела подарить знаменитой маме внучку Елену. Сейчас девушка воспитывает уже правнучку артистки — девочку Таисию. Многие считают, что девочка очень похожа на прабабушку.