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Александру Васильеву досталось платье, которое своими руками сшила Людмила Гурченко

Историк моды пополнил свою богатую коллекцию.

Александру Васильеву досталось платье, которое своими руками сшила Людмила Гурченко
Александр Васильев/globallookpress.com/

Известный историк моды Александр Васильев похвастался в Instagram пополнением своей коллекции платьев. Теперь у него есть наряд, который своими руками много лет назад сшила неподражаемая актриса Людмила Гурченко.

«Бесценный дар в мою коллекцию исторического костюма от музея Гурченко и Сергея Сенина, вдовца Людмилы Марковны. Это платье актриса сшила своими руками, украсив его элементами старинной вышивки», — сообщил радостный Александр Васильев.

Напомним, что у историка моды очень богатая коллекция платьев от российских знаменитостей. Ранее он хвастался нарядами, которые ему подарила Примадонна отечественной сцены Алла Пугачева. В некоторых из них она блистала на сцене еще в восьмидесятых годах. Сейчас звезде они стали не нужны.

Людмила Гурченко скончалась в конце марта 2011 года. В феврале того же года она поскользнулась у своего дома и сломала бедро. Была госпитализирована. На следующий день ей сделали хирургическую операцию. 30 марта ее состояние резко ухудшилось. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Прибывшие медики уже ничем не смогли помочь актрисе, сыгравшей в нескольких десятках знаменитых фильмов.

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Тэги:

Александр ВасильевАлла ПугачеваЛюдмила Гурченко
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Александру Васильеву досталось платье, которое своими руками сшила Людмила Гурченко
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