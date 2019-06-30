Художники, режиссеры, певцы: семь мужей Людмилы Гурченко

Людмила Марковна до последних своих дней оставалась мишенью для папарацци

До сих пор точно неизвестно, сколько раз Людмила Гурченко официально была замужем. И почему актриса не оформляла некоторые из своих романов? Ведь в советское время можно было запросто нарваться на общественное порицание за аморальное поведение, просто живя с мужчиной в гражданском браке.

Последний муж Сергей Сенин рассказывал, что жить приходилось по правилам, которые устанавливала Гурченко. И это были такие правила, которые выполнить было практически невозможно.

Но это было уже после. А начиналось восхождение Гурченко в далеком 1953 году, когда она только поняла, что единственное ее призвание – это кино. Тогда, присмотревшись к тому, как устроено кинопроизводство, она поняла, что у каждого режиссера есть фаворитка: ее снимают, ее продвигают, она всегда на первых ролях. И неважно, с кем начинать, главное – выдвинуться и оказаться замеченной.

Муж номер один: Василий Ордынский

На роль «движителя» прекрасно подошел режиссер Василий Ордынский. Молодой, но подающий надежды, он был отличным кандидатом для осуществления Люсиных амбиций. Быстренько отведя режиссера под венец, Люся переехала в его московскую квартиру и стала ждать главных ролей.

Первый же худсовет, на который Ордынский выставил молодую жену кандидатурой на главную роль, ее забраковал. И Ордынский не смог ничего с этим поделать. Люся закатила скандал, собрала вещи и переехала назад в подмосковную общагу. Вскоре она подала на развод, а потом нигде и никогда не говорила об этом браке, будто его и не было.

Муж номер два: Борис Андроникашвили

После развода с Ордынским Люся времени зря не теряла. Провинциалка из Харькова отхватила лакомый кусочек, о котором мечтала добрая половина студенток. Интеллектуал и интеллигент, сын писателя и грузинской княжны, красавец со жгучим взором не устоял перед чарами Гурченко, для которой не существовало препон, когда она намеревалась чего-нибудь добиться.

Их брак был безоблачным и счастливым. Но после того, как Люся получила первую главную роль в фильме «Карнавальная ночь», все изменилось: Люся проснулась знаменитой. Песня «Пять минут» стала гимном новогодних праздников, Люсю стали узнавать на улицах.

Но Борис взревновал жену к славе. Дома начались неприятности и Люся в попытке сохранить семью решилась на серьезный шаг: нужно было родить малыша! Люся понимала, что, выпав из кинематографической тусовки сейчас, когда она на пике, ее могут забыть и режиссеры, и публика, а значит, на карьере можно поставить крест. Но желание быть рядом с любимым человеком перевесило, и Гурченко забеременела.

Рожать Людмила уехала к родителям в Харьков. И уже туда ей начали приходить дурные вести от подружек об интрижках ее мужа. Дочери Людмилы было 4 месяца, когда Гурченко не выдержала и вернулась в Москву, оставив малышку на попечение родителей.

Не прошло и двух лет с момента заключения брака, когда Людмила подала на развод. От дочери новоявленный папашка хладнокровно отказался, сказав, что раз дочь будет расти без него, значит, это будет уже не его дочь. Долго Андроникашвили не страдал- его тут же окрутила Нонна Мордюкова – от такой далеко не уйдешь.

С 1958 года начался долгий период без ролей

Когда Людмила снималась в фильме «Девушка с гитарой» ее вызвали в кабинет к одному из начальников КГБ и сделали предложение, от которого нельзя было отказаться: нужно было «стучать» на всех, с кем приходилось сталкиваться в киношных коридорах. Люся отказалась. Ей пообещали, что сотрут ее в порошок. И стерли.

Если после «Карнавальной ночи» Гурченко проснулась звездой, то буквально через пару лет она проснулась в стране, которая ее презирает. После серии разгромных статей в центральной прессе доходило до того, что в спину актрисы бросали камни. Только отец верил, что все еще впереди.

Целых 10 лет Людмила играла в массовке. Ее будто не замечали. В театре она играла, но – во втором составе, а это значит, что сцену она практически не видела. Тогда начали впервые судачить о том, что Люся спивается. Но сама она говорила, что пьянство – это не ее. В отличие от карьеры, личная жизнь бурлила. За период своего забвения актриса сменила трех мужей

Муж номер три: Александр Фадеев

Завсегдатай театрального ресторана, избалованный и капризный сын знаменитого писателя Александр Фадеев. Люся влюбилась сразу же. Только счастье долго не продлилось. Невозможно строить любовное гнездышко, когда муж прогуливает все деньги, пьет и устраивает каждый раз отелловские страсти, как только в сторону его Люси кто-то не так посмотрел.

Дошло до того, что разъяренный муж запустил в жену стулом, стоило Людмиле улыбнуться в ресторане официанту. Терпела и унижалась Люся до тех пор, пока пьяный ревнивец не выстрелил в нее дома из ружья. Тут уж до нее, наконец, дошло, что жизнь одна, а мужа можно поменять еще не раз.

Муж номер четыре: художник Борис Диодоров

Вспоминая о нем, Гурченко говорила: «Когда один утопил – другой спасает. Потом он и топит». А сам художник с горечью говорил о том, что не смог вынести характер Люси, которая хотела, чтобы все было под ее острым каблучком. Постоянно занятые каждый своим делом, оба талантливые супруги потихоньку охладели друг к другу. Не теряя времени, Люся оглядывалась вокруг в поисках крепкого мужского плеча.

Муж номер пять: Иосиф Кобзон

В 1966 году Москва театральная гудела: в первый класс дочку Людмилы Гурченко ведет Иосиф Кобзон! После того, как Кобзону с Гурченко запретили жить в одном гостиничном номере, Кобзон сделал Люсе предложение. Кобзону нравилось красиво ухаживать за красивой женщиной. Он любовался сам собой, находясь в окружении прекрасного.

Брак продержался всего три года, и сколько ни расспрашивали Людмилу Марковну, она никогда и никому не рассказывала о том, что происходило за закрытой дверью их с Кобзоном дома. И всегда резко осаждала журналистов, пытавшихся выяснить, что стало причиной разрыва звездной пары. Исследователи жизни Гурченко и ее биографы предполагают, что к разводу привели амбиции обоих партнеров и дикая ревность Кобзона, который хотел видеть Люсю домохозяйкой. Но… Гурченко и борщ?…

На пороге своего тридцатипятилетия Гурченко в очередной раз оказалась у разбитого корыта. Крупных ролей так и не было, умер любимый отец, личная жизнь снова рухнула. Люся настолько была разочарована жизнью, что пыталась покончить с собой.

Муж номер шесть: Константин Купервейс

Константину было 23 года, когда он встретил Людмилу. Ей тогда уже было 38. Он только вернулся из армии и организовывал большой джазовый концерт. Гурченко подошла к нему между репетициями, чтобы отдать бобину с записями – так они и познакомились. Парень и мечтать не смел о том, что в его руки упадет звезда такого масштаба. Но, как ни странно, Люся, всю жизнь тяготевшая к богатым и знаменитым, вдруг обратила внимание на никому не известного пианиста.

Как-то он провожал ее домой и Люся спросила: «Не хотите зайти вечерком кофе попить?» И Константин зашел. На 20 лет. Костя носил Люсе завтраки в постель, жарил ей картошку по ночам, носил ее на руках в прямом смысле слова. Но Люся не раз ставила его перед выбором: его дела или ее прихоти. Сначала он выбирал ее, даже отменял концерты Роксаны Бабаян, у которой работал в то время аккомпаниатором. Но однажды Роксана его уволила из Росконцерта. Люся в обмен на шикарную жизнь под ее крылом требовала от Константина полного повиновения и отказа от карьеры.

Когда Константин ушел от Людмилы, ей исполнилось 55 лет. Муж, уходя, сообщил ей, что уходит к другой женщине. Ей оказалась продавщица, с которой Костя крутил роман вот уже несколько лет. Мало того, в этой второй семье он успел стать отцом.

Тогда Гурченко пообещала себе, что никогда больше не свяжет свою жизнь ни с одним мужчиной. Но прошло всего два года и актриса встретила мужчину, который был ей верен до конца и остался верен даже после ее смерти.

Муж номер семь: Сергей Сенин

В 1992 году они познакомились на съемочной площадке. Гурченко уже исполнилось 56, Сергею было всего 30. Он преподнес Люсе цветы, она поблагодарила, но холодно: мужчина ей не понравился. Сенин долго был просто молчаливым поклонником. Провожал Люсю до дома, дарил цветы и уходил ни с чем. Сергей ездил с Люсей на гастроли, провожал, встречал, ухаживал, практически стал ее тенью и, в конце концов, Люся сдалась.

Они стали жить вместе. Она звала его «Папуля», он ее «Доча». До конца ее жизни они спали в одной постели и ей нечего было от него скрывать.

Случилась беда: от передозировки в 16 лет умер единственный, кого Гурченко на самом деле очень любила — ее внук, Марк. После этого она перестала обращать внимание на кого бы то ни было и полностью сосредоточилась на работе.

Сколько бы ни было мужей у Людмилы Гурченко, сколько бы ни было любовников и поклонников, ее сердце было верным только одному: ее зрителю.