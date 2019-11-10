«У тебя в душе весна!»: Киркоров утешил жалующуюся на холода Пугачеву

Примадонна отечественной эстрады назвала свое любимое время года.

70-летняя Алла Пугачева не стала скрывать: ей больше по душе весеннее тепло, припекающее солнце и зарождение новой жизни после долгой и морозной зимы. Вот уже более пятидесяти лет Примадонна отечественного шоу-бизнеса отмечает свой собственный праздник — первое воскресенье весны, или «день желтых цветов». Эта традиция появилась в семье Аллы Борисовны, когда сама певица была еще юной девушкой. Именно Пугачевой принадлежала идея организации весеннего праздника в честь любимого времени года.

По словам певицы, она не любит зиму из-за холодов и слякоти. Уже сейчас супруга шоумена Максима Галкина с нетерпением ожидает наступления оттепели. Об этом знаменитость рассказала верным почитателям на личной страничке микроблога, чем привлекла внимание поп-короля сцены Филиппа Киркорова.

«С сегодняшнего вечера начинаю ждать весну… Зима не мое, холодно», — посетовала Примадонна. «У тебя Весна всегда в душе, она поможет перезимовать», — постарался утешить Аллу Борисовну Филипп Киркоров.

Ни для кого не секрет, что после расставания с Примадонной певец сохранил дружеские отношения с Кристиной Орбакайте и Максимом Галкиным. Свою дочь Аллу-Викторию Филипп назвал в честь самых дорогих ему женщин — экс-возлюбленной Аллы Пугачевой и ныне покойной мамы Виктории Марковны.