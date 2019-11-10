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«Парни смеялись надо мной»: Шейк в юности комплексовала из-за внешности

По словам российской супермодели, будучи подростком, она была слишком худой и высокой.

«Парни смеялись надо мной»: Шейк в юности комплексовала из-за внешности
Ирина Шейк (Фото: Globallookpress.com)

33-летняя Ирина Шейк в недавнем интервью призналась, что в юности она не могла и мечтать о карьере супермодели. Манекенщица комплексовала из-за внешности, сталкиваясь с критическими отзывами сверстников. По словам знаменитости, будучи девочкой-подростком, она была очень худой и высокой. Окружающие Ирину мальчишки считали ее непривлекательной. Однако Шейк удалось справиться с личным кризисом, доказав себе, что она по-настоящему красива.

«Парни всегда смеялись надо мной…» — сетовала модель в интервью Il Corriere della Sera.

Знаменитость призналась, что до сих пор, просыпаясь по утрам, она не встает с постели с мыслью: «Я самая прекрасная». Шейк знает о своих недостатках, особенно девушке не нравится ее двойной подбородок. И сегодня Ирина старается работать не над внешностью, а личностным ростом. Супермодель уверена, что лучше быть красивой внутри, чем снаружи.

Модель Ирина Шейк
Ирина Шейк (Фото: Globallookpress.com)

Говоря об уходе за кожей лица, модель уточнила, что предпочитает пользоваться советами мамы. Так, каждое утро она умывается водой со льдом. Подобный прием помогает Шейк избавиться от синячков и отеков под глазами.

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«Парни смеялись надо мной»: Шейк в юности комплексовала из-за внешности
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