«Парни смеялись надо мной»: Шейк в юности комплексовала из-за внешности

По словам российской супермодели, будучи подростком, она была слишком худой и высокой.

33-летняя Ирина Шейк в недавнем интервью призналась, что в юности она не могла и мечтать о карьере супермодели. Манекенщица комплексовала из-за внешности, сталкиваясь с критическими отзывами сверстников. По словам знаменитости, будучи девочкой-подростком, она была очень худой и высокой. Окружающие Ирину мальчишки считали ее непривлекательной. Однако Шейк удалось справиться с личным кризисом, доказав себе, что она по-настоящему красива.

«Парни всегда смеялись надо мной…» — сетовала модель в интервью Il Corriere della Sera.

Знаменитость призналась, что до сих пор, просыпаясь по утрам, она не встает с постели с мыслью: «Я самая прекрасная». Шейк знает о своих недостатках, особенно девушке не нравится ее двойной подбородок. И сегодня Ирина старается работать не над внешностью, а личностным ростом. Супермодель уверена, что лучше быть красивой внутри, чем снаружи.

Говоря об уходе за кожей лица, модель уточнила, что предпочитает пользоваться советами мамы. Так, каждое утро она умывается водой со льдом. Подобный прием помогает Шейк избавиться от синячков и отеков под глазами.