Даже Кэмпбелл оценила: Шейк подчеркнула загорелый пресс апельсиновым бикини

Ирина Шейк все лето работала почти без выходных. Каждую свободную минуту она уделяла дочке Лее. Тогда только появились слухи, что модель рассталась с Брэдли Купером. Но со временем экс-влюбленные договорились о совместной опеке. Теперь девушка спокойно ездит в командировки, а когда возвращается, то гуляет с малышкой. А вот в Хеллоуин каждый из родителей по очереди провел время с наследницей.

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Похоже, что Ирина осталась довольна тем, как отработала на Неделях моды, поэтому в ноябре уехала отдыхать в Майами со своими друзьями: новозеландской моделью Стеллой Максвелл и стилист Марк Эрам. Всего за два дня российская красавица смогла загореть и стать почти мулаткой. На новом фото она позировала в бикини апельсинового цвета, который подчеркнул ее подтянутую фигуру и позволил показать загорелый, рельефный пресс.

Но возможно, что Шейк хвасталась вовсе не фигурой, а переполненным баром в номере, в котором хранится элитный алкоголь. На горячее фото знаменитости отреагировали многие звезды. Даже коллега модели Наоми Кэмпбелл была впечатлена. Она оставила в комментариях эмоджи в виде пламени.

А поклонники стали обсуждать увиденное. «Статуэточка», «Вот это фигура мамы», «Респект, это результат многочасовых тренировок», «Прекрасна и больше ничего не сказать», «Это не фига, а мечта», «Ирина, хватит нас дразнить, это так нечестно», «Лимончики в кадре, явно — закуска», — прокомментировали пост подписчики.