ЗВЕЗДЫ

41-летняя Лорак рассказала, кого считает «лучшей подружкой»

Украинская исполнительница наладила жизнь после развода с Муратом Налчаджиоглу.

41-летняя Лорак рассказала, кого считает «лучшей подружкой»
Ани Лорак (Фото: Globallookpress.com)

Певица Ани Лорак не скрывает: после развода с Муратом Налчаджиоглу она серьезно поговорила с восьмилетней дочкой Софией, объяснив девочке, почему ее родители больше не могут жить вместе. По словам певицы, малышка приняла это известие без детских каприз и истерик, проявив понимание, свойственное только взрослому человеку. При этом украинская исполнительница подметила, что Соня уже давно привыкла к тому, что отца часто нет дома: Мурат постоянно был в разъездах и появлялся дома, как гость на празднике, сетовала Ани.

Сейчас певица поддерживает дружеские отношения с экс-супругом ради общего ребенка, не запрещая ему видеться с Софией. Артистка не скрывает: она счастлива рядом с нынешним возлюбленным. Украинская исполнительница встречается с 26-летним саунд-продюсером лейбла Black Star Егором Глебом.

«Мамы и дочки всегда самые лучшие подружки», — отметила Ани.

Певица рассказала Соне о своем новом романе, познакомив наследницу с избранником. Девочка сумела найти общий язык с Егором, приняв его в семью, однако о замужестве Лорак пока не задумывается.

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41-летняя Лорак рассказала, кого считает «лучшей подружкой»
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