«Важно встретить родственную душу»: Лорак высказалась о новом романе

Развод с Муратом Налчаджиоглу дался Ани Лорак непросто и был, по словам артистки, мучительным. Оформив все бумаги и оставив за собой право опеки над единственным ребенком, знаменитость и не думала о том, что в скором времени в ее жизни появится новый мужчина. Сейчас украинская исполнительница строит отношения с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Поначалу, певица отгоняла от себя мысли о взаимной симпатии. Но в какой-то момент Ани поняла, что ей не достает простого женского счастья. Себя Лорак позиционировала, как трудоголика — работа, гастроли, запись новых песен, съёмка клипов. За всем этим исполнительница стала забывать о чувствах.

«Я все время куда-то бежала, и не было этого спокойствия — постоянная тревога в душе», — призналась Ани.

Знаменитость уверена, что находящийся рядом с ней мужчина должен дарить ей спокойствие и уверенность. Лорак благодарна нынешнему избраннику за то, что он окружил ее заботой, лаской и любовью — всем, что так не доставало в жизни.