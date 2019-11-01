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«Важно встретить родственную душу»: Лорак высказалась о новом романе

41-летняя украинская исполнительница призналась, что мечтала о простом женском счастье.

«Важно встретить родственную душу»: Лорак высказалась о новом романе
Ани Лорак (Фото: Globallookpress.com)

Развод с Муратом Налчаджиоглу дался Ани Лорак непросто и был, по словам артистки, мучительным. Оформив все бумаги и оставив за собой право опеки над единственным ребенком, знаменитость и не думала о том, что в скором времени в ее жизни появится новый мужчина. Сейчас украинская исполнительница строит отношения с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. Поначалу, певица отгоняла от себя мысли о взаимной симпатии. Но в какой-то момент Ани поняла, что ей не достает простого женского счастья. Себя Лорак позиционировала, как трудоголика — работа, гастроли, запись новых песен, съёмка клипов. За всем этим исполнительница стала забывать о чувствах.

«Я все время куда-то бежала, и не было этого спокойствия — постоянная тревога в душе», — призналась Ани.

Ани Лорак счастлива в новых отношениях (Фото: Instagram.com/anilorak)

Знаменитость уверена, что находящийся рядом с ней мужчина должен дарить ей спокойствие и уверенность. Лорак благодарна нынешнему избраннику за то, что он окружил ее заботой, лаской и любовью — всем, что так не доставало в жизни.

«Думаю, это и есть самое важное — встретить родственную душу, человека, который сможет тебя понять и поддержать. Это и называется быть на одной волне», — отметила артистка в интервью «ОК!».

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«Важно встретить родственную душу»: Лорак высказалась о новом романе
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