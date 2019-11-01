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Лорак не стала скрывать от восьмилетней дочери свой новый роман

Егор Глеб с легкостью нашел общий язык с маленькой Софией.

Лорак не стала скрывать от восьмилетней дочери свой новый роман
Ани Лорак с дочкой Софией (Фото: Instagram.com/anilorak)

Ани Лорак не стала скрывать свой новый роман от восьмилетней дочери. Сейчас украинская исполнительница строит отношения с 26-летним саунд-продюсером Black Star Егором Глебом. По словам артистки, ее нынешний избранник с легкостью нашел общий язык с маленькой Софией. Девочка не стала возражать и устраивать сцен из-за того, что ее мама решила наладить личную жизнь. Наследница певицы с пониманием отнеслась к происходящему в семье. Соня смогла принять развод родителей, так как не раз становилась свидетельницей домашних ссор и конфликтов.

Избранник артистки сумел наладить отношения с дочерью Ани, став ее другом. Сама Лорак очень довольна тем, как София отнеслась к Егору.

«У них замечательные отношения, более того, закладывается правильный фундамент, о котором я говорила. Дочь видит нормальное общение мужчины и женщины», — отметила Ани в интервью «ОК!».

Ани Лорак благодарна дочери за то, что та смогла принять ее нового возлюбленного (Фото: Instagram.com/anilorak)

О том, что певица развелась с Муратом Налчаджиоглу после четырнадцати лет совместной жизни, стало известно в январе 2019 года. Сама исполнительница старалась не комментировать произошедшее. Для артистки этот развод стал мучительным. Однако сейчас Ани с головой погружена в новые отношения.

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Лорак не стала скрывать от восьмилетней дочери свой новый роман
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