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«Папа был как гость»: экс-муж Ани Лорак мало участвовал в воспитании дочери

Украинская певица уверена: ребенок не должен страдать из-за того, что его родители не ладят между собой.

«Папа был как гость»: экс-муж Ани Лорак мало участвовал в воспитании дочери
Ани Лорак (Фото: Instagram.com/anilorak)

41-летняя Ани Лорак не скрывает: развод с турецким бизнесменом стал для нее мучительным. Украинская исполнительница прожила с Муратом Налчаджиоглу четырнадцать лет. В этих отношениях на свет появилась дочь — малышку назвали Софией. Артистка не стала спасать свой брак даже ради ребенка. Еще до того, как в СМИ появилась информация о разводе Ани и Мурата, в светской хронике писали о том, что между супругами не все так гладко, как казалось на первый взгляд. Сама Лорак от каких-либо комментариев отказывалась. Однако в окружении пары поговаривали, что именно Ани была кормильцем в семье.

Свой развод Ани Лорак назвала мучительным (Фото: Globallookpress.com)

В недавнем интервью знаменитость призналась, что бывший муж редко уделял внимание их общей дочери и мало интересовался ее воспитанием. Несмотря на это, певица не стала препятствовать экс-возлюбленному общаться с Софией после развода. Кроме того, исполнительница старается поддерживать в семье авторитет отца. В первую очередь ради дочери. Лорак уверена: ребенок не должен страдать из-за того, что его родители разошлись и больше не живут вместе.

«По большому счету мой бывший муж и так мало участвовал в ее воспитании… Папа был как гость на празднике — сегодня он так и продолжает появляться», — отметила Ани в интервью «ОК!».

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«Папа был как гость»: экс-муж Ани Лорак мало участвовал в воспитании дочери
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