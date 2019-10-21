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«Моя красота»: Нюша оголила ноги на отдыхе с мужем

Певица путешествует с семьей по США.

«Моя красота»: Нюша оголила ноги на отдыхе с мужем
Нюша. фото: globallookpress.com

Нюша чуть меньше года назад стала мамой. Теперь она воспитывает дочку вместе с мужем Игорем Сивовым. При этом певица продолжает много работать, гастролировать и путешествовать. Очень часто в поездки она берет с собой наследницу. Так на днях супруги уехали в отпуск, чтобы развеяться, и дочку взяли с собой. Как оказалось, они решили провести несколько дней в США. Первой остановкой стал штат Невада.

В соцсети Нюша поделилась снимком, на котором она запечатлена лежа в гамаке среди пустынно местности. При этом певица позирует в купальнике и алой пляжной накидке, демонстрируя свою стройные и подтянутые ноги. Девушка не побоялась предстать без макияжа и даже приняла чувственную позу. Скорее всего, снимок сделал возлюбленный звезды.

Муж артистки также запечатлел ее в красивой беседке. Она сидела на мягких подушках и изучала что-то в телефоне. При этом певица была облачена в купальнике телесного цвета.

«Смотрите, кто сидит! Моя красота ненаглядная», — отметил Сивов.

Поклонники восхитились фигурой Нюши. Многие отметили, что не каждой молодой маме удается так выглядеть меньше чем через год после родов. К слову, задерживаться на одном месте влюбленные не стали. Вскоре они оказались в Лас-Вегасе. Свою наследницу пара предпочитает пока не показывать поклонникам. Даже ее имя они держат в секрете. Но фанаты уверены, что девочка растет копией матери.

Нюша. фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

К слову, Нюша поддержала тренд на естественность. Многие звезды отказываются от косметики, предпочитая демонстрировать, чем их наградила природа. Также певица выбрала лаконичный купальник нюдового цвета, который стал особенно популярен в этом сезоне.

А вам нравится фигура Нюши?

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Игорь СивовПевица НюшаФото в купальнике
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«Моя красота»: Нюша оголила ноги на отдыхе с мужем
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