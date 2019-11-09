ЗВЕЗДЫ

Бузова без бюстгальтера едва не сверкнула грудью на «Вечернем Урганте»

Поющая телеведущая дважды оконфузилась за эфир.

Бузова без бюстгальтера едва не сверкнула грудью на «Вечернем Урганте»
Ольга Бузова. фото: instagram.com/buzova86/

Ольга Бузова продолжает штурмовать мир шоу-бизнеса. Она уже второй год выступает на сцене в качестве певицы. Каждая песня девушки становится хитом. Телеведущая уже однажды была гостьей передачи «Вечерний Ургант», но накануне снова стала его героиней и пообщалась с Иваном Ургантом, который приготовил для нее необычное испытание.

Для выхода в свет Бузова выбрала платье-пиджак с откровенным декольте. Наряд подчеркнул стройную фигуру девушки. Волосы она собрала в пучок и завершила образ аксессуарами и туфлями-лодочками. Певица постаралась впечатлить телеведущего. «У меня пиджак с разрезами», — похвасталась она. «Ты ходишь в пиджаке и без брюк», — подколол ее Ургант. При этом он заметил, что его гостья очень загорелая.

Когда Ольга оголила свои ноги и склонилась к ведущему, то едва не сверкнула своей грудью, но ей удалось избежать неловкой ситуации. Она рассказала, как искала новую любовь в рамках шоу «План Б» на Бали. Иван все время подтрунивал над героиней как над певицей. Он даже поставил ее в неловкую ситуацию. Ургант попросил девушку обратиться к Розенбауму по имени-отчеству. Целую минуту она молчала, а потом дала понять, что не может обратиться к артисту по имени-отчеству. «Александр Яковлевич», — выручил ее Ургант.

фото: кадр из передачи «Вечерний Ургант»

А в конце передачи Бузова, вдовесок ко всему, приняла участие в испытании и вылила на себя ведро воды. Как заявила сама певица, водица была ледяная. Примечательно, что поклонники поддержали звезду. Они заверили, что она была очень смелой. «Очень смешно, ты как всегда красотка», «Такая искренняя ты», «Декольте чуть не сыграло злую шутку», «Костюм красивый, но будьте осторожнее», — стали писать подписчики.

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Звездный стильОльга БузоваПрограмма «Вечерний Ургант»
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Бузова без бюстгальтера едва не сверкнула грудью на «Вечернем Урганте»
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