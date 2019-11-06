Хирург не поможет: Бузова назвала физический «изъян», из-за которого комплексует

Певица Ольга Бузова заявила, что в юности у нее были комплексы. С годами она смогла принять себя такой, какая есть. Звезда призналась, что у нее, к примеру, широкая лодыжка. Она комплексовала, но потом поняла, что у нее такое строение и с этим ничего не поделать. В данном вопросе, как она считает, не поможет даже пластический хирург.

Телеведущая заметила, что не собирается в ближайшие годы прибегать к пластике. Она уверена, что с молоду нужно беречь не только честь, но и здоровье. Звезда отметила, что ее восьмидесятилетняя бабушка выглядит намного моложе своих лет. То же самое она может сказать и о своей маме. Исполнительница считает, что у нее хорошая генетика.

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Также Ольга Бузова сказала, что ест после шести вечера. Ее рабочий день нередко длится до часу ночи и не употреблять пищу вечером смерти подобно. В то же время после десяти часов вечера она старается уже не есть. При этом почти не употребляет мучные продукты.

Певица заметила, что не любит ходить по спортзалам. Это для нее каторжный труд. Там ей просто скучно. «А вот танцевать три часа в зале — удовольствие! Танцы очень расслабляют и помогают похудеть», — заметила звезда, слова которой приводит «Комсомольская правда».