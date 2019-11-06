НОВОСТИ

Хирург не поможет: Бузова назвала физический «изъян», из-за которого комплексует

Певице пришлось смириться.

Хирург не поможет: Бузова назвала физический «изъян», из-за которого комплексует
Бузова высказалась о своих детских комплексах/http://globallookpress.com/

Певица Ольга Бузова заявила, что в юности у нее были комплексы. С годами она смогла принять себя такой, какая есть. Звезда призналась, что у нее, к примеру, широкая лодыжка. Она комплексовала, но потом поняла, что у нее такое строение и с этим ничего не поделать. В данном вопросе, как она считает, не поможет даже пластический хирург.

Ольга Бузова. Фото
Бузова высказалась о детских комплексах/http://globallookpress.com/

Телеведущая заметила, что не собирается в ближайшие годы прибегать к пластике. Она уверена, что с молоду нужно беречь не только честь, но и здоровье. Звезда отметила, что ее восьмидесятилетняя бабушка выглядит намного моложе своих лет. То же самое она может сказать и о своей маме. Исполнительница считает, что у нее хорошая генетика.

Также Ольга Бузова сказала, что ест после шести вечера. Ее рабочий день нередко длится до часу ночи и не употреблять пищу вечером смерти подобно. В то же время после десяти часов вечера она старается уже не есть. При этом почти не употребляет мучные продукты.

Певица заметила, что не любит ходить по спортзалам. Это для нее каторжный труд. Там ей просто скучно. «А вот танцевать три часа в зале — удовольствие! Танцы очень расслабляют и помогают похудеть», — заметила звезда, слова которой приводит «Комсомольская правда».

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

занятия спортомОльга БузоваОльга Бузова последние новости
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Хирург не поможет: Бузова назвала физический «изъян», из-за которого комплексует
Интересно?
Поделись с друзьями: