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Привычно отличилась: Бузова до сих пор не знает имени и отчества Розенбаума

Иван Ургант поставил певицу в очень неловкое положение в собственном вечернем шоу.

Привычно отличилась: Бузова до сих пор не знает имени и отчества Розенбаума
Дмитрий Хрусталев и Иван Ургант. Фото: Глуз Александр/Архив "КП"

Во время шоу «Вечерний Ургант» ведущий случайно поставил свою гостью в очень неловкое положение. Как оказалось, Ольга Бузова не знает имя и отчество Розенбаума. Певица решила передать огромный привет Александру Яковлевичу, но Иван Ургант вовремя подметил: «Ты лучше по имени-отчеству назови его!». Тут-то и случился конфуз, Ольга сразу засмущалась и со смехом спросила: «Как его имя?». Зал на секунду замер в молчании, а потом взорвался хохотом, певице ничего не оставалось, кроме как засмеяться со всеми, но она вполне заметно покраснела.

Унижение на этом не закончилось, Иван Ургант еще раз поинтересовался:

«То есть ты даже не знаешь, как Розенбаума по имени-отчеству?»

Певица погрустнела и уже с едва заметной улыбкой сказала, что не может знать все. Наконец-то ведущий сжалился и произнес: «Александр Яковлевич». Скорее всего, это имя Бузова запомнит навсегда.

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Привычно отличилась: Бузова до сих пор не знает имени и отчества Розенбаума
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