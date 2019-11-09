TV

«Не хочу, чтобы нас использовали»: Бузова поведала о критериях отбора второй половинки

Ольга рассказала, что они с Тимуром пришли на «План Б» не просто так.

«Не хочу, чтобы нас использовали»: Бузова поведала о критериях отбора второй половинки
Ольга Бузова/Фото: https://www.instagram.com/p/B4nWvAQovcq/

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов боятся быть использованными. Об этом сама телеведущая откровенно поведала Ивану Урганту и аудитории в «Вечернем Урганте». Певица рассказала, что и она, и ее друг пришли на телепроект «План Б» неслучайно – конечно, она и он могли бы найти вторую половинку и вне камер, но пока ни у нее, ни у Тимура это не получилось.

Ольга отметила – у нее есть конкретные критерии, по которым она выбирала Батрутдинову женщин.

«Самое главное в моем и Тимура случае – чтобы отношение к нам было искреннее. Чтобы нас не хотели использовать ради подписчиков и популярности. Мы оба хотим, чтобы нас принимали такими, какие мы есть. А это сложно», — добавила поющая ведущая.

Бузова подчеркнула – у них с Тимуром сложный гастрольный график, из-за этого в отношениях нередко возникают недопонимания. В этот же раз она надеется, что очередная попытка увенчается успехом для обоих.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Бузова личная жизньБузова новостиВечерний УргантИван Ургантновости googleОльга БузоваПлан БТимур Батрутдинов
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Не хочу, чтобы нас использовали»: Бузова поведала о критериях отбора второй половинки
Интересно?
Поделись с друзьями: