«Не хочу, чтобы нас использовали»: Бузова поведала о критериях отбора второй половинки

Ольга рассказала, что они с Тимуром пришли на «План Б» не просто так.

Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов боятся быть использованными. Об этом сама телеведущая откровенно поведала Ивану Урганту и аудитории в «Вечернем Урганте». Певица рассказала, что и она, и ее друг пришли на телепроект «План Б» неслучайно – конечно, она и он могли бы найти вторую половинку и вне камер, но пока ни у нее, ни у Тимура это не получилось.

Ольга отметила – у нее есть конкретные критерии, по которым она выбирала Батрутдинову женщин.

«Самое главное в моем и Тимура случае – чтобы отношение к нам было искреннее. Чтобы нас не хотели использовать ради подписчиков и популярности. Мы оба хотим, чтобы нас принимали такими, какие мы есть. А это сложно», — добавила поющая ведущая.

Бузова подчеркнула – у них с Тимуром сложный гастрольный график, из-за этого в отношениях нередко возникают недопонимания. В этот же раз она надеется, что очередная попытка увенчается успехом для обоих.