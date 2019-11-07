«Для меня это табу»: жена Тарасова заявила, что не потерпит рукоприкладства

В последнее время снова разгорелся скандал вокруг имени Дмитрия Тарасова. Сначала его бывшая жена Ольга Бузова намекнула, что страдала от домашнего насилия. Она отметила, что ей было больно и стыдно в этом признаться. Вскоре после этого футболист на камеру в беседе с близким другом T-Killah заявил, что может легко дать девушке «леща», если она вошла в его «красную зону». Это привело к большой шумихе в прессе.

Поклонники сразу были обеспокоены тем, что спортсмен живет с молодой супругой Анастасией Костенко. Не так давно она объявила о второй беременности. Многие заподозрили, что, возможно, Тарасов и на нее поднимает руку. Он обмолвился, что если его девушка не ждет ребенка, то «леща он может дать без раздумий». Когда Костенко вышла на связь с поклонниками, то они в лоб ее спросили о том, не избивает ли ее супруг.

«Прежде чем вступить в брак, мы неоднократно обсуждали допустимые и недопустимые моменты. Одним из моих предостережений было отсутствие рукоприкладства. Для меня бьет не значит любит. Для меня это табу и повод разорвать отношения. Посмотрите на фото с моим отцом. Разве он допустит, чтобы его единственную дочь обидели?» — высказалась модель.

Также Анастасия отметила, что Тарасов сделал такое громкое заявление только ради привлечения внимания и чтобы вызвать эмоции у аудитории. Она также отметила, что в ее семье не приветствуется не только насилие, но и оскорбления. Напомним, что сейчас футболист находится без работы, поэтому занимается бизнесом с женой и снимается в блогах. Костенко — его третья жена. До Бузовой он также ушел от Оксаны, которая родила ему дочь Ангелину. Спортсмен судится с ней из-за алиментов.