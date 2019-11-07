Беременная Костенко в присутствии Тарасова заговорила о неверности

Модель Анастасия Костенко вместе со своим супругом футболистом Дмитрием Тарасовым приняли участие в съемках нового выпуска шоу их друга T-Killah. Во время беседы речь зашла о неверности в отношениях между мужем и женой. Спортсмен заметил, что в его жизни был неприятный случай, когда любимая девушка ему изменила. После этого они с ней сразу расстались. При этом Тарасов не стал уточнять, кто конкретно ему изменил.

Анастасия Костенко не осталась в стороне от темы неверности. Она полностью поддержала супруга. Девушка сказала, что также не смогла бы простить неверность любимого мужчины. «Все, что происходит с противоположным полом за спиной, для меня наравне с изменой», — поделилась мнением Анастасия.

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Во время беседы Дмитрий Тарасов также сказал, что сейчас в их отношениях с женой, которая, беременна вторым ребенком, наступила полная идиллия. Последние четыре месяца, как он сказал, Костенко не выносит ему мозг. При этом у футболиста, как он выразился, есть некая красная зона, куда вход его избраннице категорически запрещен.

«Пока не беременная, можно получить сразу леща», — заявил известный футболист.