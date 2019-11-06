Бузова намекнула, что терпела домашнее насилие со стороны Тарасова

Исполнительница отметила, что ей было страшно кому-то об этом сказать.

Певица Ольга Бузова заявила, что сталкивалась с домашним насилием в браке с футболистом Дмитрием Тарасовым. При этом рассказать о проблеме окружающим она, по собственному признанию, боялась. Она не хотела, чтобы кто-то об этом узнал.

«По себе знаю: всегда стыдно, когда происходят в семье такие страшные вещи. И знаю, что в этом состоянии страха живет огромное количество женщин. Но не надо бояться уйти», — заметила певица.

Как сказала телеведущая, когда она расставалась с Тарасовым, то многие спрашивали ее, как она собирается справиться одна. Но певице удалось заработать себе и на новую квартиру, а на машину. Притом, что футболист выставил ее на улицу практически в чем мать родила.

Бузова также отметила, что с домашним насилием в семье сталкивается огромное количество женщин. Среди ее подруг есть также такие примеры. Сама она в ужасе, когда говорят: «бьет значит любит». Исполнительница считает, что в России пока нет закона, который бы защитил женщин перед мужчинами, предпочитающих решать вопросы с помощью кулаков, сообщает «Комсомольская правда».