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Тарасов и Костенко выбрали имя для будущего ребенка

Малыш появится на свет в будущем году.

Тарасов и Костенко выбрали имя для будущего ребенка
Анастасия Костенко. Фото: Владимир Веленгурин/КП

Анастасия Костенко почти никогда не избегает общения с подписчиками и с радостью отвечает на любые вопросы. Учитывая, что в настоящий момент жена Дмитрия Тарасова находится в положении, у фолловеров их накопилось немало. 

К примеру, подписчицы поинтересовались, как Анастасия справляется с желанием есть несочетаемые блюда. Однако Костенко сказала, что с ней такого не случалось. «Возможно это связано с волшебным принятием своего нового положения? Когда кажется, что с тобой происходит что-то необычное», — предположила она. 

Супруга футболиста также призналась, что, вопреки стереотипам, беременность дает ей больше энергии. «Появляются дополнительные силы на несуществующие 48/7», — поделилась она. 

Костенко добавила, что не собирается сразу показывать малыша публике до определенного момента. «Как и обычно, после таинства Крещения», — объяснила девушка. Она добавила, что ее супруг хочет много детей, однако сама Анастасия считает важным вопрос возрастного промежутка. На вопрос об имени будущего ребенка Костенко заявила, что оно уже выбрано. «В этот раз имя даст любимый», — добавила она. 

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Тарасов и Костенко выбрали имя для будущего ребенка
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