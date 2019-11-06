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Грудь напоказ: Анастасия Макеева эротично обнажилась в образе восточной красавицы

Экс-жена Петра Кислова и Глеба Матвейчука снялась в смелой фотосессии.

Грудь напоказ: Анастасия Макеева эротично обнажилась в образе восточной красавицы
Анастасия Макеева. фото: globallookpress.com/

Анастасия Макеева не перестает удивлять поклонников. 37-летняя актриса этим летом побывала на Северном полюсе. Она стала первой женщиной, которая рискнула в купальнике выйти на снег в мороз и искупаться в Ледовитом океане. К слову, в начале этого года девушка снова вышла замуж. После развода с Петром Кисловым и непродолжительного брака с композитором Глебом Матвейчуком она нашла счастье с адвокатом по имени Александр.

О своей личной жизни Макеева рассказывает нечасто. ,Но по всей видимости, супруг не запрещает ей участвовать в пикантных фотосессиях. На днях актриса опубликовала снимок в образе восточной красавицы. Она позировала в легком желтом платье с поясом и с платком на голове. Тогда никто даже не догадывался, что съемка продолжилась в более смелом ключе.

На новом кадре Анастасия предстала обнаженной. Она прикрыла наготу полупрозрачным платком, но при этом показала пышную грудь, которую полностью не смогла закрыть руками. Взгляд актриса отвела в сторону, а на ее голове красовалась корона.

«А надо что-то писать?» — с иронией поинтересовалась девушка.

Поклонники пришли в восторг от снимка и фигуры знаменитости. «Шамаханская царица!», «Огонь! Убери ручки», «Какая красота! Фотограф — художник, вы — королевна», «Афродита!», «Ого, ну что ты делаешь», «Какая фигура, сама женственность», — прокомментировали пост подписчики.

Добавим, что Макеева ухаживает за собой. На ее лице нельзя найти ни одной морщинки. Примечательно, что она остается в форме, хоть и любит полакомиться изысканными блюдами.

 

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Анастасия МакееваЗвездный стильмода и стильсмелая фотосессия
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Грудь напоказ: Анастасия Макеева эротично обнажилась в образе восточной красавицы
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