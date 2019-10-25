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«Муж будит запахом кофе»: Макеева рассказала об утренних ухаживаниях супруга

Актриса высказалась о любимом, с которым сыграла свадьбу год назад.

«Муж будит запахом кофе»: Макеева рассказала об утренних ухаживаниях супруга
Макеева рассказала об ухаживаниях мужа/http://globallookpress.com

Актриса Анастасия Макеева стала гостем «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказала о своем новом супруге. Замуж звезда сцены вышла в конце прошлого года.

Анастасия Макеева. Фото
Макееву будит запах кофе/http://globallookpress.com

«Медовый месяц у нас получился очень долгим и насыщенным. У нас было сначала свидание в Париже. Поженились мы перед новогодними праздниками. Потом в Германии катались на лыжах, а затем поехали на Мальдивы», — рассказала звезда.

Отметим, что в Германии актриса попала с супругом в неприятную ситуацию. «Мы угодили в адскую пургу. Ее показывали во всех новостях по телевидению. Мы сняли об этом видео. Я тащила на кадрах чемоданы. Народ на чистом сливочном масле все это воспринял. Люди за меня переживать. Как это я такая хрупкая несу огромные чемоданы. Позвонили журналисты, спросили неужели я в западне. Мы потом долго смеялись вместе с мужем над всей этой историей», — заявила она.

Рассказала Макеева и о своем новом супруге. Его зовут Александр. По профессии он адвокат. «Мужу не надо, чтобы его пиарили. Он самодостаточный мужчина. Встает мой любимый человек очень рано. В офисе работает. Он меня кормит завтраками. Муж будит запахом кофе. Делает специально для меня по утрам омлет», — рассказала Анастасия Макеева.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваАнастасия МакееваМальдивыПариж
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«Муж будит запахом кофе»: Макеева рассказала об утренних ухаживаниях супруга
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