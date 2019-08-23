ЗВЕЗДЫ

Все ради фото: Макеева в купальнике вышла на снег на Северном полюсе

Актриса рассказала про свою необычную поездку.

Все ради фото: Макеева в купальнике вышла на снег на Северном полюсе
Анастасия Макеева. фото: globallookpress.com

Этим летом звезды разъехались по разным курортам. Тимати с семьей отдыхает на Мальдивах, а Агата Муцениеце и Павел Прилучный предпочли провести время в Испании. А вот Анастасия Макеева удивила своих поклонников. Она отправилась не на море, а практически на край света — Северный полюс. Актриса добралась до места, где кроме льда и снега можно увидеть лишь белых медведей на атомном ледоколе «50 лет Победы».

В соцсети Анастасия делилась подробностями своего путешествия. Вместе с талантливыми детьми, которым тоже выдался уникальный шанс побывать на Северном полюсе, она плыла несколько дней до заветного места.

Актриса решила отличиться. Она стала первой женщиной, которая сфотографировалась там в купальнике, а также искупалась в ледовитом океане. В соцсети Макеева поделилась завораживающими кадрами, на которых она позирует в купальнике и шапке, стоя на снегу, на фоне ледокола.

«Только задумайтесь, 4,5 км глубина океана и я внутри него на самой макушке земного шара. Я благодарю вселенную и Росатомфлоту за его приглашение в такой необыкновенный рейс», — написала артистка. «Я побывала на другой планете и мир стал теперь другим для меня!» — добавила она.

Поклонники восхитились смелостью и отвагой девушки. Они одарили ее комплиментами. «Настя, вы молодец. Отчаянная, уважуха!», «Обалдеть! Ну это ж Настек! Ты невероятная», «Огонь женщина! Молодец Настя!», «Какая красивая фигура!» — прокомментировали пост подписчики. Отметим, что еще недавно Анастасия отдыхала в Крыму и делилась пикантными кадрами из фотосессии в нижнем белье. Как оказалось, оголяться она готова даже, когда очень холодно.

А вы бы искупались в Ледовитом океане?

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Все ради фото: Макеева в купальнике вышла на снег на Северном полюсе
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