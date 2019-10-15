Анастасия Макеева покинула съемочную группу новых «Гардемаринов»

Актриса опубликовала трогательное видео в своем микроблоге, где под песню из фильма продемонстрировала свой костюм.

Анастасия Макеева приняла участие в съемках продолжения легендарного фильма «Гардемарины, вперед!». Актриса поделилась с подписчиками фото в своем костюме из кино. «Ну вот и все. Мои съемки в этом легендарном кинофильме Гардемарины», — подписала она публикацию. Актриса призналась, что была счастлива работать с культовыми артистами.

Актриса пожелала фильму «большого плавания и найти свое отражение в сердцах зрителей». На видео, снятом в Воронцовском дворе в Крыму, Анастасия позировала рядом с режиссером картины Светланой Дружининой. Светлана Сергеевна в свою очередь пожелала актрисе «сил и здоровья».