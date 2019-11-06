51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Еще не так давно телеведущая Екатерина Стриженова в своем гардеробе имела большое количество нарядов свободного силуэта. Однако, в последнее время многое изменилось. Звезда заметно постройнела и сменила гардероб. Обновленный внешний вид Екатерина продемонстрировала на своей странице в социальной сети Instagram. Один из последних постов – снимок Стриженовой на природе в ярком спортивном костюме.

«Энергия цвета! Фуксия», — подписала кадр телеведущая.

А уже в комментариях, в обсуждении с подписчиками Екатерина рассказала, что она сбросила 12 килограммов на 12 месяцев. Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами. А сама Стриженова с удовольствием рассказывает о своей диете.

Это, как оказалось, низкоуглеводная кетодиета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. По словам Екатерины, для постоянного рациона эта диета не подходит, потому сбросив лишний вес, она старается держать результат.

«А семь килограммов сбросить за месяц реально только с помощью спецтаблеток, которые гасят аппетит. Но я вам не советую, они вредные», — пишет Екатерина.