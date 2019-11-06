НОВОСТИ

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов

Но постоянно свою диету ведущая использовать не советует.

51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Екатерина Стриженова. ФОТО: INSTAGRAM.COM/STRIZHENOVAE/

Еще не так давно телеведущая Екатерина Стриженова в своем гардеробе имела большое количество нарядов свободного силуэта. Однако, в последнее время многое изменилось. Звезда заметно постройнела и сменила гардероб. Обновленный внешний вид Екатерина продемонстрировала на своей странице в социальной сети Instagram. Один из последних постов – снимок Стриженовой на природе в ярком спортивном костюме.

«Энергия цвета! Фуксия», — подписала кадр телеведущая.

А уже в комментариях, в обсуждении с подписчиками Екатерина рассказала, что она сбросила 12 килограммов на 12 месяцев. Пользователи отмечают, что помолодевшая звезда выглядит потрясающе, и одаривают телеведущую комплиментами. А сама Стриженова с удовольствием рассказывает о своей диете.

Это, как оказалось, низкоуглеводная кетодиета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. По словам Екатерины, для постоянного рациона эта диета не подходит, потому сбросив лишний вес, она старается держать результат.

«А семь килограммов сбросить за месяц реально только с помощью спецтаблеток, которые гасят аппетит. Но я вам не советую, они вредные», — пишет Екатерина.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Екатерина Стриженова секрет похуденияжесткая диетателеведущаяэффективная диета
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
51-летняя Екатерина Стриженова похудела на 12 килограммов
Интересно?
Поделись с друзьями: