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«Фуксия — не для блондинок»: Васильев указал на модную ошибку Порошиной

Соведущий Эвелины Хромченко посоветовал многодетной актрисе более тщательно выбирать цвета.

«Фуксия — не для блондинок»: Васильев указал на модную ошибку Порошиной
Мария Порошина (Фото: Globallookpress.com)

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев в своей постоянной колонке для одного из журналов светской хроники прокомментировал неудачный образ многодетной Марии Порошиной.

Соведущий Эвелины Хромченко оценил снимок экс-возлюбленной Ильи Древнова, подметив, что Марии абсолютно не идут оттенки ярко-розовой гаммы. Историк моды посоветовал Порошиной более ответственно подходить к выбору цветовой палитры для нарядов.

«Оттенки фуксии — не лучший вариант для блондинки. Ярко-розовый — не для мам», — отметил Васильев в колонке для 7days. При этом телеведущий похвалил образ старшей дочери актрисы — Полины, которую Порошина родила от Гоши Куценко.

По словам Александра, девушка превратилась в настоящую красавицу и выглядит как невеста.

Напомним, что Мария Порошина воспитывает трех дочек от Ильи Древнова: 14-летнюю Серафиму, девятилетнюю Аграфену и трехлетнюю Глафиру. В январе актриса в пятый раз стала мамой, у нее подрастает сын Андрей, имя отца мальчика знаменитость до сих пор держит в тайне.

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Тэги:

Александр Васильевестественная красотаЗвездный стилькрасота вне возрастаМария ПорошинаПрограмма "Модный приговор"
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«Фуксия — не для блондинок»: Васильев указал на модную ошибку Порошиной
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