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Беременная жена Тарасова подразнила всех идеальным фото на фоне интервью Бузовой

Анастасия Костенко показала снимки из новой фотосессии.

Беременная жена Тарасова подразнила всех идеальным фото на фоне интервью Бузовой
Анастасия Костенко. фото: instagram.com/kostenko.94/

Дмитрий Тарасов четыре года прожил в браке с Ольгой Бузовой. В итоге футболист разбил ей сердце, уйдя от нее к другой женщине. Спустя год после развода он женился на Анастасии Костенко. Она вскоре подарила ему дочку Милану, а не так давно объявила о своей второй беременности. Но лишь накануне в интервью Бузова впервые призналась, что сталкивалась с домашним насилием. Она намекнула, что спортсмен поднимал на нее руку.

Слова популярной телеведущей обеспокоили поклонников Костенко. Теперь они переживают, что Дмитрий возможно и к ней относится не совсем почтительно. Однако девушка буквально через несколько часов после выхода скандального интервью бывшей соперницы разместила в соцсети трогательный снимок из новой фотосессии. В кадре беременная Анастасия позирует в бардовом платье-свитере с высоким горлом.

В посте супруг футболиста решила поговорить о моде и комфорте. По словам Костенко, она поняла, что всем не угодить, поэтому предпочитает носить то, что ей нравится, и в чем ей удобно.

Поклонники во многом с ней согласились. Они восхитились семейной идиллией, которая царит на фото. «Мне нравится ход ваших мыслей и рассуждений», «Не по годам мудрая девушка! Очень любуюсь фотографиями!», «Вот что значит настоящая женственность, быть сексуальной и выглядеть потрясающе всегда!», «Какие вы красивые», — прокомментировали пост подписчики.

Так как у Тарасова есть также дочь Ангелина от первого брака, многие фанаты желают, чтобы на этот раз у футболиста родился мальчик. Пока родители скрывают пол будущего малыша.

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Анастасия КостенкоДмитрий Тарасовновая фотосессияОльга Бузова
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Беременная жена Тарасова подразнила всех идеальным фото на фоне интервью Бузовой
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